Dramma nel pomeriggio a Albizzate in provincia di Varese. Il tetto di una palazzina è crollato. È successo poco dopo le 17. A lanciare l’allarme i vicini. Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco e operatori del 118. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ci sarebbero due vittime: un bambino e la sua mamma.

Gravissima anche la figlia piccola, di soli 15 mesi, travolta dai detriti di parte dell’edificio. La bimba è stata portata in ospedale a Gallarate in elicottero ed è in condizioni disperate.Secondo quanto riferito dal 118 ha numerose fratture, una delle quali una al cranio. Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Continua dopo la foto















Sembra che la mamma e i due bambini si trovassero per strada e siano stati schiacciati dalle macerie. Sul posto tre squadre, un autogru, sono stati attivati gli specialisti vigili del fuoco dell’U.S.A.R. (Urban Search And Rescue). Continua dopo la foto



















Al momento non sono note le cause dell’improvviso crollo. L’edificio dove si è verificato il crollo è un’ex capannone industriale riconvertito di recente a uso commerciale . La mamma, una 38enne di origini marocchine, stava passando con i suoi bambini di fronte all’ex capannone in via Marconi. L’edificio, in parte vuoto, ospita tra l’altro due supermercati e il ristorante-pizzeria «Lo Sfizio». Continua dopo la foto



















Ha ceduto all’improvviso una notevole porzione del cornicione in cemento armato. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e due elicotteri di soccorso inviati dal 118. Sul posto anche il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo.

Ti potrebbe interessare: Alessia Marcuzzi, la novità fa felice in fan: dopo mesi di amarezze finalmente una gioia