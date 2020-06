Elisa muore a 40 anni: la tragedia durante la vacanza col marito e i figli

Una tragedia assurda, che ha lasciato tutti decisamente senza parole. Elisa Montanucci di 40 anni è deceduta mentre si stava godendo una vacanza in compagnia di suo marito e dei due figli. Nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, è morta durante un’escursione in montagna in Valle Aurina. In particolare, l’incredibile episodio si è verificato durante una sua escursione in direzione del lago di Gries. Non ha proseguito il percorso con gli altri, ma ha deciso di continuare da sola.

Quando nel tardo pomeriggio non ha fatto più ritorno, è immediatamente scattato l'allarme e sono state avviate le ricerche della donna. Nella tarda serata il suo cadavere è stato dapprima avvistato in un canalone a 2.400 metri di quota e in seguito un elicottero dell'Aiut Alpin ha proceduto al recupero dello stesso. Una disgrazia inaspettata, che ha gettato nel dolore e nello sconforto i suoi familiari. E spuntano alcuni particolari sul perché Elisa abbia voluto intraprendere un altro sentiero.















La donna era originaria dell'Umbria ed era residente a Casale sul Site, un paese veneto in provincia di Treviso. I suoi bimbi si erano ormai affaticati e per evitare che si stancassero ulteriormente ha preferito camminare in solitaria. Lei e il marito si erano dati un punto di incontro, ma la 40enne non ci è mai arrivata. Il coniuge, preoccupato del suo ritardo, ha dunque compreso che qualcosa non fosse andato nel verso giusto ed ha subito contattato le forze dell'ordine.















Stando alla prima ricostruzione dei fatti, è altamente probabile che Elisa Montanucci sia scivolata e successivamente precipitata nel canalone, morendo praticamente sul colpo. Infatti, quando la salma è stata rinvenuta, per la donna non c'era già più nulla da fare. Spetterà comunque agli investigatori chiarire nei prossimi giorni definitivamente la vicenda, ma sembra proprio si sia trattato di un fatale incidente che non le ha sfortunatamente lasciato alcuno scampo.

















