Tremendo risveglio per Silvia Provvedi: il fidanzato e padre di sua figlia Nicole è stato arrestato. Giorgio De Stefano è finito in manette all’alba di mercoledì 24 giugno 2020 insieme ad altre 20 persone nell’ambito dell’operazione “Malefix” (dal soprannome proprio di De Stefano).

Le 21 persone in questione sono state arrestate dalla squadra mobile e dallo Sco che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dei sostituti della Dda Stefano Musolino, Walter Ignazitto e Roberto di Palma. Nell'ambito dell'operazione sono stati arrestati i capi della cosca di Archi, della 'ndrangheta reggina. Tra gli arrestati c'è il boss Carmine De Stefano e suo fratello Giorgino "De Stefano", all'anagrafe Giorgio Sibio Condello. È lui il fidanzato di Silvia Provvedi che da poco lo ha fatto diventare padre della piccola Nicole.



























Giorgio De Stefano, che in molti conoscono con il soprannome "Malefix", gestisce l'Oro di Milano, famosa catena di ristoranti frequentata da vip. Come riporta Il fatto quotidiano, stando all'inchiesta, Carmine e Giorgio De Stefano "avrebbero avuto un ruolo importante nel sedare il tentativo di scissione di Luigi Molinetti, detto la 'Belva', e dei suoi figli che volevano rendersi autonomi dalla 'casa madre'. In sostanza, prima di essere messo in riga dai boss appena usciti dal carcere, il gruppo dei Molinetti lamentava l'iniqua spartizione dei proventi delle estorsioni e il mancato riconoscimento di avanzamenti gerarchici all'interno dell'organizzazione mafiosa".















Gli investigatori che hanno seguito la faccenda sono riusciti a tenere sotto controllo un incontro di 'ndrangheta durante il quale i fratelli De Stefano, per evitare che i dissidi degenerassero in una divisione pericolosa, hanno investito Alfonso Molinetti, che è uno dei loro alleati più fedeli. Dall'inchiesta è emerso che gli imprenditori, prima di avviare qualunque attività a Reggio Calabria, dovessero chiedere il permesso alle cosche.









Non si sa ancora cosa succederà agli arrestati e non si sa come abbia reagito Silvia Provvedi alla notizia ma di sicuro non l’avrà presa bene visto che è mamma da neanche una settimana e sta vivendo un momento molto delicato. Una brutta faccenda davvero, sotto tutti i punti di vista.

