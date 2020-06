Che succede tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? La coppia, forse la più ‘tormentata’ di Uomini e Donne, era uscita dal programma con i migliori propositi e ha anche passato la quarantena insieme. I sospetti e i pettegolezzi sulla crisi, non si sono mai arrestati, questo va detto, ma tutto sembrava andare per il verso giusto.

Ma nonostante lei sia super attiva su Instagram, dopo che Riccardo ha lasciato casa di Ida i fan non hanno più saputo granché del loro rapporto. Un paio di settimane fa, poi, un nuovo indizio della presunta rottura. Le ultime Storie della Platano sono parse a molti alquanto misteriose, in particolare quella in cui la dama ha deciso di pubblicare una famosissima canzone di Fiorella Mannoia, 'Quello che le donne non dicono'.



























"Si fermano un istante per piangere, poi sollevano il capo e riprendono la strada. Sono maestre di dignità le donne". Ma quello che ha postato subito dopo ha 'scioccato' ancora di più i fan, che si sono chiesti se tra i due sia in atto una crisi sentimentale: "La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole non sono i fiori i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo non importa se è stata un'ora o una vita".















Tanto è bastato per sollevare i dubbi sul fatto che Ida e Riccardo stessero ancora insieme. Ora un nuovo indizio. Ancora una volta non ci sono conferme da parte dei diretti interessati, ma anche il fatto che non abbiano più parlato della loro relazione non è un dettaglio insignificante. La 'bomba' arriva dal sito Il Vicolo delle news, sempre aggiornatissimo sulle vicende dei protagonisti di Uomini e Donne.











Stando a quanto riporta il sito, Ida Platano non mostra più anelli quando pubblica video su Instagram. Non è che lo fa per evitare che qualcuno noti l’assenza di quello di Riccardo, si è chiesto più di qualcuno? In effetti, e chi l’ha sempre seguita lo sa, ha sempre portato tanti anelli e ora nessuno… E a tanti è sembrato chiarissimo il motivo di questo improvviso cambiamento. Inoltre, sempre il fatto che la coppia non abbia ancora pubblicato aggiornamenti sta anche indisponendo tanti ammiratori, che ora non lesinano critiche alla coppia o ex coppia di UeD che sia.

