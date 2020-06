Coranvirus, zona rossa in una regione del sud. L’incubo non è finito

Coronavirus, allarme a Palmi, comune della Calabria. Un focolaio di contagio si è acceso nei quartieri Pietrenere, Tonnara e Scina e spinto le autorità a mettere in campo una serie di provvedimenti. Per prila la governatrice della Calabria, Jole Santelli, salita agli onori della cronaca per il decreto con il quale anticipava l’apertura di bar e ristoranti prima della disposizioni del governo, ha ordinao la mini “zona rossa”.

È in questi tre quartieri sulla costa di Palmi, che si sono trovati gli 8 casi positivi al Cornavirus. Il blocco è in vigore dalle 14 di oggi e fino alle 14 del 26 giugno. Tra i positivi 2 persone rientrate in Calabria, da altre regioni. "La Regione Calabria ha pubblicato un'ordinanza riguardante la nostra città. Questa prevede la limitazione agli spostamenti nella zona della Tonnara per un breve periodo, dalle 00.00 di domani, lunedì 22, e fino alle 14.00 di venerdì 26, salvo revoca anticipata qualora ce ne fossero le condizioni".

























E' quanto annuncia via Facebook Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, località in provincia di Reggio Calabria dove negli ultimi giorni è stato registrato un piccolo focolaio con otto casi di contagio da coronavirus."Nel corso della concertazione con la Regione Calabria e tutte le autorità competenti – si legge nel post – siamo riusciti a scongiurare una chiusura della città e una chiusura prolungata dell'area costiera. Quattro giorni dunque, per tutelare sia la salute sia la stagione estiva, oltre che per essere certi di ripartire in totale sicurezza".















Poi riprende: "Questo tempo servirà inoltre per effettuare una capillare campagna di screening, nel corso della quale saranno effettuati tutti i tamponi necessari, che ci consentirà di avere un'effettiva contezza della situazione. Durante i fitti colloqui tenuti con i vertici della Regione Calabria e delle autorità competenti – prosegue il sindaco – abbiamo concordato le modalità per tenere in debita considerazione le diverse esigenze della nostra città, contemperando le necessità sanitarie ed economiche".











Quindi conclude: “Si tratta di una misura che mira a conciliare i diversi interessi in gioco, perché da un lato tutela la salute con uno screening che ci consentirà di avere a breve un quadro reale della situazione, mentre dall’altro costituisce un sacrificio di qualche giorno che ci permetterà poi di ripartire e vivere al meglio e in totale sicurezza tutto il resto della stagione estiva appena iniziata”. Infine, conclude il post, “rinnoviamo l’appello ad un comportamento sempre rispettoso delle regole, per il bene della collettività e della nostra città. Con l’impegno di tutti e senso di responsabilità ne usciremo presto e più forti di prima”.

