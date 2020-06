“Non dimenticheremo il tuo sorriso”. Gina, morta mentre andava al mare

Era una donna amatissima la signora Gina. Non ce l’ha fatta. Aveva 63enne e di cognome faceva Bratta che venerdì sera, intorno alle 23, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Mar del Plata a Torre a Mare, quartiere di Bari, è stata travolta da un motorino guidato da un 18enne. Originaria di Carbonara ma conosciuta a Cellamare dove risiedeva da tempo, lascia un marito, tre figli e numerosi nipoti. Stava andando a fare una passeggiata in riva al mare quando è avvenuto il dramma. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, nonostante i soccorritori del 118 sul posto e poi quelli della rianimazione abbiano tentato in tutti i modi di strapparla alla morte.

La donna è stata travolta da un motorino nella serata di venerdì, attorno alle 23, su via Mar del Plata, a Torre a Mare. La corsa in ospedale al 'Di Venere', il ricovero in prognosi riservata e poi il decesso. Su Facebook numerosi i messaggi di cordoglio da parte di conoscenti e semplici utenti che hanno voluto dedicarle un ricordo e un ultimo saluto: "Amica piena di vita. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso contagioso".

























I residenti, dopo l'incidente, hanno lanciato un appello al sindaco Antonio Decaro per creare più zone pedonali e garantire più sicurezza ai pedoni. Un'altra brutta notizia ci arriva da Padova dove una serata tra amici finita in tragedia.















Era reduce da una cena, forse uno dei primi momenti di spensieratezza dopo il lockdown, e si era messo alla guida della sua adorata Apecar Piaggio per raggiungere, pare, un locale in centro. Ma la sua vita si è spezzata contro un muretto, al civico 33 di via Giardini sud, a Pavullo, "una strada maledetta" dice chi ci vive.











E’ morto così, nella notte tra sabato e domenica, Lorenzo ’Lollo’ Corradini, 18 anni appena compiuti. Qualche minuto prima delle 2.30 il boato che ha svegliato i residenti. Per cause in corso di accertamento il giovane, che era alla guida, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente, dopo un testacoda, contro la recinzione di una casa

