Alex Zanardi, le sue condizioni dopo il gravissimo incidente. Cosa dicono i medici

L’Italia continua a restare con il fiato sospeso per le condizioni di salute di Alex Zanardi, che con la sua handbike è stato vittima di un terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 giugno. Il responsabile della terapia intensiva del Policlinico universitario di Siena, il professor Sabino Scolletta, ha incontrato i giornalisti per fare il punto della situazione. Il medico ha riferito nei minimi dettagli qual è lo stato clinico del paziente, che rimane in gravissime condizioni.

Scolletta ha affermato: “La situazione è chiaramente importante dal punto di vista del danno cerebrale e potrebbe peggiorare. Nella notte, a partire dalle 22, il quadro clinico si è progressivamente stabilizzato. I parametri sono nella norma. Lui è ben adattato al ventilatore meccanico, e questo è un buon segno. Il quadro neurologico è difficile da valutare in queste ore, perché siamo costretti a tenerlo sedato, in coma farmacologico. La famiglia può ovviamente visitarlo”. (Continua dopo la foto)

























“I familiari sono i benvenuti nel nostro reparto negli orari di visita”, ha aggiunto. Il responsabile della terapia intensiva ha detto ancora: “La prima fase successiva all’incidente è stata caratterizzata da una instabilità del quadro clinico generale. Dopo l’intervento chirurgico durato 3 ore, e durante la notte le condizioni si sono stabilizzate. Fortunatamente non c’è nessuna lesione al torace né addominale. I parametri emodinamici cardiovascolari sono stabili”. (Continua dopo la foto)























Il medico ha concluso così: “C’è necessità di un minimo supporto farmacologico e di questo siamo molto soddisfatti. I parametri respiratori analogamente sono ugualmente stabili, nella norma. Il paziente resta in prognosi riservata”. Intanto è stato diffuso il video con le prime immagini dal luogo dell’incidente. A pubblicarle su Twitter è Roberto Viggiani, giornalista del TgR Toscana. Nel filmato si può notare l’handbike del campione gravemente danneggiata a bordo strada. (Continua dopo la foto)

I carabinieri della compagnia di Montepulciano (Siena), che conducono le indagini coordinate dalla Procura senese, hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente stradale. I militari dell’Arma hanno sequestrato il camion, guidato da un 44enne senese, contro cui ha sbattuto Zanardi, e l’handbike su cui viaggiava il campione paralimpico. Il sequestro è stato eseguito per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Alex Zanardi: le sue condizioni dopo il terribile incidente stradale in handbike