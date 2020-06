“Cosa succede su WhatsApp”. Gli utenti della famosa chat se ne sono accorti in queste ore: ‘rivolta’ sul web

WhatsApp, qualcosa sta funzionando male. Alcuni utenti hanno riscontrato un malfunzionamento dell’app, che ricordiamo essere di proprietà di Facebook. Ci permette di inviare messaggi, condividere immagini e favorire la chiacchiera virtuale ‘face to face’ grazie al servizio delle videochiamate. Ma qualcosa sta andando storto.

Sembra essere praticamente impossibile visualizzare l’ultimo accesso dei nostri contatti. Nessuna possibilità di comprendere se i nostri amici e partenti siano online o meno. In molti hanno provato a modificare il servizio direttamente dalle impostazioni, ma invano. Nulla da fare: “WhatsApp non è riuscita a cambiare le impostazioni privacy. Per favore riprova più tardi”. (Continua a leggere dopo la foto).

























Si può verificare tutto questo in pieno autonomia. Occorre solo andare alla voce Impostazioni -> Privacy e vedere comparire il messaggio, che ci riporta al punto di partenza e alla domanda che tutti si stanno ponendo: perché accade? La doppia spunta blu, diciamolo, è sempre stata il punto forte dell’app. Conoscere se il nostro contatto avesse o meno visualizzato il messaggio, faceva comodo a tutti. Ma non solo questo è il punto forte del servizio. (Continua a leggere dopo la foto).















Oltre alle spunte blu, si aveva modo di consentire o meno al servizio, in modo facile e intuitivo, semplicemente modificando in libertà e manualmente le impostazioni del servizio messo a disposizione. Pare che adesso non si possa più scegliere l’opzione a causa del malfunzionamento rilevato da diversi utenti. Infatti sono migliaia le segnalazioni raccolte sul sito Downdetector, e numerose le lamentele su Twitter, sotto l’hashtag #whatsapp. (Continua a leggere dopo la foto).









Nessuna delucidazione ricevuta in merito al malfunzionamento. Sono in tanti a rimanere in attesa di una pronta risoluzione. E se dovesse accadere di non ricevere una pronta risposta, dal figlio, dalla fidanzata, dall’amico, probabilmente con una chiamata riusciremo a risolvere, almeno in parte, la questione ‘reperibilità’. Se poi il nostro contatto sgattaiolerà anche da quella, non bisognerà fare altro che aspettare segnali di fumo.

Perché è così facile ammalarsi di coronavirus all’interno dei macelli? il motivo