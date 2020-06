Coronavirus, il Lazio supera la Lombardia per indice di contagiosità: tutti i dettagli

Altri 47 morti in Italia per coronavirus. Le vittime totali dall’inizio dell’emergenza sono 34.561, secondo i dati della Protezione Civile. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 181.907, con un incremento di 1.363 persone. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.011: i nuovi casi sono 251. I casi attualmente positivi sono 21.543, con un calo di 1.558 unità. Le persone ricoverate con sintomi sono 2.632 (-235), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 161 (-7). 18.750 persone, pari all’87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.045 in Lombardia, 2.178 in Piemonte, 1.219 in Emilia-Romagna, 582 in Veneto, 423 in Toscana, 249 in Liguria, 988 nel Lazio, 560 nelle Marche, 125 in Campania, 255 in Puglia, 56 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 85 in Friuli Venezia Giulia, 407 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 30 in Sardegna, 4 in Valle d'Aosta, 34 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata. Rimane sotto quota 1 l'indice di contagio Rt in tutte le Regioni italiane tranne il Lazio, che segna un 1,12 a causa dei focolai a Roma al San Raffaele Pisana e alla Garbatella superando anche la Lombardia. È quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio della fase 2 di ministero della Salute e Iss.

























A fine mese via le mascherine – "Il lockdown è stato efficace, anche se drammatico per l'economia. Il distanziamento intelligente è una buona misura. Ma se continueremo a comportarci bene, se seguiremo le norme igieniche che ben conosciamo, sono certo di una cosa: a fine mese, almeno all'aperto, faremo a meno delle mascherine". Così Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, che in un'intervista su 'Qn' ha parlato dei dispositivi di protezione a cui ormai siamo abituati.















Da quando il coronavirus ha iniziato a circolare in Italia per entrare nei luoghi chiusi e dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale è infatti obbligatorio indossare la mascherina. "Ora dobbiamo pensare al futuro, cioè a domattina: ci sono tutti i riscontri per cui questo Paese può tornare a una vita normale", ha detto Zangrillo.









Il primario ritiene che essere diretti nello spiegare la situazione attuale dell’epidemia di Covid-19 paghi. “Gli italiani sono già stati terrorizzati abbastanza. E soprattutto disinformati. Ciò malgrado hanno saputo capire: ora diciamogli le cose come stanno – esorta – Certo è essenziale che si comportino con la diligenza del buon padre di famiglia, per usare le parole del codice civile. Le precauzioni devono restare”.

