Diretta Instagram al veleno di Gessica Notaro, la cantante che fu vittima dell’acido gettatole in faccia dal fidanzato. A scatenare la bufera il “consiglio” dato da Franca Leosini, conduttrice di Storie Maledette, alle donne che prendono uno schiaffo dal marito. La Leosini ha rilasciato una dichiarazione che ha scatenato una vera bufera: “Lei ha un quoziente di responsabilità come ce l’hanno tutte le donne che al primo omaggio di uno schiaffone non mollano l’uomo che si è permesso di darglielo”. Il commento della Notaro, sfregiata dal fidanzato con l’acido, è stato durissimo.

“Io rimango stupita di come una donna di un tale spessore possa insinuare una cosa del genere. Peraltro aggiunge “un pensiero che corre sul filo della logica”. No, qui di logico non c’è proprio niente. Prima che mi succedesse tutto questo, io che sono sempre stata una donna di carattere, pensavo: com’è possible che queste donne si fanno mettere i piedi in testa così”. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Pensavo fossero donne senza carattere. Poi senza cresciuta mi sono imbattuta in una relazione con un narcisista maligno, questa persona all’inizio mi ha ricoperto di attenzioni, mi ha fatta innamorare di lui. Improvvisamente si è trasformato, in quel momento si era già creato un meccanismo di dipendenza affettiva che è paragonata a quella da sostanze stupefacenti. Quando dvi dico che avere a che fare con una persona vittima di manipolazione affettiva è come avere a che fare con un tossicodipendente, non è così per dire. Lo dicono i migliori specialisti. Queste persone ci fanno stare tanto bene, poi improvvisamente si trasformano, quando ci rendiamo conto che questa relazione ci fa male è troppo tardi”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Proviamo a lasciare quella persona, ma ci manca come l’aria, esattamente quando ti droghi e ti levano la dose. Ecco perché le vittime non escono da questi meccanismi malsani. Io le legnate non le ho mai prese, ma ho subito violenza psicologica e quando ho deciso di fare il salto dalla pentola bollente il mio manipolatore ha deciso di punirmi. Questo è il regalo che mi ha fatto. Quando sento dire quelle parole mi vengono i brividi. Non si può parlare di quoziente di responsabilità. Se facciamo passare questo messaggio, vuol dire che il lavoro che io faccio con le conferenze tutto l’anno, che fanno gli esperti non serve a niente. Noi combattiamo per spiegare di avere pazienza con le vittime di manipolazione affettiva, sono intossicate, guardano il mondo con gli occhi del manipolatore. Dobbiamo essere pazienti, non giudicarle”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram #gessicanotaro Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal) in data: 19 Giu 2020 alle ore 5:45 PDT

“Ditemi dopo una dichiarazione del genere fatta da una giornalista nota, un messaggio che passa ovunque, … ditemi come dovremmo prenderla. Non penso di chiedere tanto, basterebbe avere la capacità di riconoscere lo sbaglio e non nascondersi dietro un dito dicendo “è un consiglio che ho dato alle donne”. Ne sento troppe di persone che dicono questo, che dicono di battersi per le donne ma poi nel concreto fanno queste sparate qua. Chi fa la differenza davvero nell’aiuto alle donne è chi fa un lavoro low profile, chi ci mette la faccia e fa un lavoro pericoloso, motivo per cui molti di noi lavorano scortati. Abbiate la decenza di chiedere scusa. Io parlo chiaro perché la faccia l’ho già persa una volta e non ho paura di perderla di nuovo.

“Non esco nemmeno di casa”. Iva Zanicchi, il grido di allarme scuote tutti: cosa è successo