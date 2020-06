“Mascherine fino a fine mese”. Coronavirus Fase 3, parla l’esperto

“Il lockdown è stato efficace, anche se drammatico per l’economia. Il distanziamento intelligente è una buona misura. Ma se continueremo a comportarci bene, se seguiremo le norme igieniche che ben conosciamo, sono certo di una cosa: a fine mese, almeno all’aperto, faremo a meno delle mascherine”. Così Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, che in un’intervista su ‘Qn’ ha parlato dei dispositivi di protezione a cui ormai siamo abituati.

Da quando il coronavirus ha iniziato a circolare in Italia per entrare nei luoghi chiusi e dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale è infatti obbligatorio indossare la mascherina. "Ora dobbiamo pensare al futuro, cioè a domattina: ci sono tutti i riscontri per cui questo Paese può tornare a una vita normale", ha detto Zangrillo.

























Il primario ritiene che essere diretti nello spiegare la situazione attuale dell'epidemia di Covid-19 paghi. "Gli italiani sono già stati terrorizzati abbastanza. E soprattutto disinformati. Ciò malgrado hanno saputo capire: ora diciamogli le cose come stanno – esorta – Certo è essenziale che si comportino con la diligenza del buon padre di famiglia, per usare le parole del codice civile. Le precauzioni devono restare".















Zangrillo definisce il coronavirus Sars-CoV-2 oggi un nemico "infido. Una cosa buona però l'ha prodotta: ci impone di riorganizzare un sistema sanitario qualitativamente eccellente, ma depauperato nelle strutture base nel corso degli anni. Parlo della sanità pubblica, ovviamente. Gli ospedali, il territorio e le Regioni finalmente stanno collaborando. Bisogna ripartire da qui", conclude. Primario del San Raffaele di Milano, direttore della terapia intensiva e medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo ha una laurea in Medicina e Chirurgia presa all'Università degli Studi di Milano con specializzazione in anestesia e rianimazione nello stesso ateneo. Per la sua formazione professionale ha frequentato centri all'estero, da Londra a Barcellona, da Berlino a Montecarlo.









Nella sua carriera anche tanti anni di insegnamento all’università per studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, specialistica e master, e moltissimi titoli e riconoscimenti. Il prof. ligure è stato nominato Presidente della Commissione del Ministero della Salute per la Pandemia Influenzale, Vice Presidente della Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria. È inoltre membro della Commissione di Bioetica del Ministero della Salute, Presidente della II Commissione del Consiglio Superiore di Sanità e membro della Commissione Sviluppo Sanità della Regione Lombardia.

