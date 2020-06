Un bruttissimo episodio ha avuto come protagonista un calciatore della Roma. Bryan Cristante, che gioca come centrocampista nella società giallorossa, ha subito un’aggressione nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno. Il vile gesto ai suoi danni si è verificato proprio nel centro della Capitale. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato avvicinato da due persone mentre era intento a passeggiare sul viale Angelico. Gli aggressori avevano il casco integrale ed una pistola.

Le prime notizie riferiscono che i malviventi avrebbero tentato di rubargli l'orologio che portava al polso, A riportare la news di cronaca è stato 'Il Messaggero' e precisamente il giornalista Marco De Risi. Nonostante l'aggressione, il 25enne è riuscito a sfuggire al tentativo di rapina ed è fuggito. Dopo quanto accaduto, si è recato al commissariato Prati per presentare una denuncia. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare quanto prima i due malintenzionati.

























Gli agenti ritengono plausibile la possibilità che a compiere il gesto siano stati i 'pendolari del crimine' napoletani. Questi infatti avrebbero commesso in passato altri furti e rapine nella stessa zona. Ovviamente saranno le indagini a stabilire con certezza cosa è accaduto. Il rolex in possesso del giocatore avrebbe un valore di migliaia di euro. La prontezza di riflessi dell'ex atleta di Milan e Atalanta ha permesso di evitare il peggio e di sventare una pericolosa rapina.























Cristante è nato in Friuli-Venezia Giulia nel comune di San Vito al Tagliamento il 3 marzo del 1995. Suo padre è originario del Canada, mentre sua madre è italiana. Il ragazzo è cresciuto a San Giovanni di Casarsa della Delizia. Il suo nome è stato scelto dai suoi genitori per omaggiare il cantante, compositore e musicista inglese Bryan Ferry. In Serie A ha esordito il 10 novembre del 2013 ad appena 18 anni nella gara di campionato Chievo Verona-Milan, terminata 0-0. (Continua dopo la foto)

Nel 2014 è stato ceduto all’estero, in Portogallo, dove ha giocato nelle fila del Benfica. Dopo alcuni prestiti al Palermo e al Pescara, nel 2017 si trasferisce a Bergamo nell’Atalanta. L’8 giugno 2018 è stato venduto alla Roma; qui ha firmato un contratto che lo legava ai capitolini fino al 2023. Ma il 7 gennaio scorso ha rinnovato lo stesso, che ora scadrà nel 2024. Conta anche 7 presenze nella Nazionale azzurra.

