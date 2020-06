“Si metta la mascherina”. Ma la passeggera si rifiuta e sputa in faccia al capotreno

Momenti di grande tensione in Liguria. Siamo ormai entrati nella terza fase del coronavirus e la mascherina è obbligatoria in determinati contesti, in particolare quando si è in luoghi chiusi come i mezzi di trasporto. Nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno, una ragazza non ha voluto indossare il dispositivo di protezione individuale ed è stata ripresa dalla capotreno, che l’ha invitata a mettersela. Lei ha però rifiutato e si è resa protagonista di un gesto davvero deprecabile.

Infatti, ha sputato in faccia alla lavoratrice. I fatti si sono verificati precisamente sul treno regionale 11373 Genova Brignole – La Spezia, nei pressi della stazione di Santa Margherita. La capotreno stava svolgendo regolarmente il suo lavoro, controllando che i passeggeri fossero provvisti del biglietto e che rispettassero le prescrizioni. Ha dunque notato questa giovane, presente a bordo senza mascherina, ma non si sarebbe mai aspettata una reazione simile. (Continua dopo la foto)

























Quando le ha detto che sarebbe stato opportuno coprirsi il viso con la mascherina, la ragazza ha iniziato ad insultare la capotreno ed ha concluso il suo inspiegabile atteggiamento con sputi in faccia. La vittima è rimasta letteralmente sotto choc. Il treno è stato fermato dal macchinista, mentre per l’autrice del gesto è scattata la denuncia. Sulla questione hanno preso posizione anche i sindacati, che hanno inviato un comunicato congiunto per denunciare quanto sta accadendo. (Continua dopo la foto)















Le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl, Ferrovieri Fast ed Orsa hanno scritto: “Da tempo il sindacato chiede più personale a terra e a bordo per gestire la situazione delicata che si è venuta a creare, per scongiurare appunto questi fatti. Invitiamo Trenitalia a intervenire aumentando l’offerta commerciale e attivando tutte le risorse in forza, predisponendo campagne di assunzioni e riattivando il servizio antievasione regionale”, hanno concluso le sigle sindacali. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni fa era invece avvenuto un litigio su un Frecciarossa Roma-Lecce tra una signora ed un ragazzo. La donna ha infatti cominciato a litigarsi con il giovane, originario della Puglia, perché lo ha accusato di non indossare la mascherina. Il tutto è stato immortalato in un video, che in pochissime ore è diventato virale su tutti i social network. A dimostrazione che la tensione in Italia sia ancora troppo alta.

“Addio, campione”. Lutto nello sport italiano: 48 anni appena e un male incurabile. “Eri un uomo straordinario”