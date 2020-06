Coronavirus, tornano a salire i casi: stabile il numero delle vittime

Da un giorno all’altro cambia tutto: se ieri stavamo commentando dati in calo, oggi – complice però un numero di tamponi molto più elevato e un aumento delle persone testate – torna a salire il dato dei contagi, con 329 nuovi positivi. La maggior parte sono in Lombardia, con 242 nuovi positivi (il 73,5% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 41 casi in Piemonte, 14 in Emilia Romagna e di 10 nel Lazio. Zero nuovi casi in Puglia, provincia di Bolzano, Umbria, Valle D’Aosta, Calabria, Basilicata

Le vittime registrate oggi sono 43, in aumento rispetto agli ultimi due giorni. Nessuna vittima in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Solo una vittima in Toscana, Campania e Puglia. Intanto, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) accoglie “con favore” i risultati dei primi studi clinici condotti nel Regno Unito sul desametasone, un corticosteroide che si è dimostrato salvavita per i pazienti con forme gravi di Covid-19. Continua dopo la foto

























“E’ il primo trattamento che ha dimostrato di ridurre la mortalità nei pazienti con Covid-19 che richiedono supporto per ossigeno o ventilatore”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “Questa è una grande notizia e mi congratulo con il governo del Regno Unito, l’Università di Oxford e i numerosi ospedali e pazienti nel Regno Unito che hanno contribuito a questa svolta scientifica salvavita”. Continua dopo la foto















Il desametasone è uno steroide utilizzato dagli anni ’60 per ridurre l’infiammazione in una serie di condizioni, tra cui disturbi infiammatori e alcuni tumori. E’ stato elencato nella Lista dei medicinali essenziali dell’Oms dal 1977 in più formulazioni, ed è attualmente fuori brevetto e disponibile in molti Paesi. I ricercatori hanno condiviso le prime opinioni sui risultati della sperimentazione con l’Oms “e non vediamo l’ora di completare l’analisi dei dati nei prossimi giorni”, fa sapere l’agenzia, che coordinerà una meta-analisi “per aumentare la nostra comprensione generale di questo intervento”. Continua dopo la foto











La guida clinica dell’Oms verrà aggiornata per precisare come e quando questo farmaco dovrà essere usato contro Covied-19. I risultati dello studio sul desametasone “rafforzano l’importanza di ampi studi randomizzati di controllo che producono dati” concreti, conclude l’Oms, assicurando l’impegno per sviluppare terapie e vaccini salvavita per contrastare Covid-19.

Ti potrebbe interessare: Antonella Clerici, annuncio dolcissimo con tanto di scatto del nuovo arrivato: foto