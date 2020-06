Addio suor Elvira, morta la religiosa dal dolce sorriso: “È tornata dal suo sposo”

Suor Elvira lascia per sempre la sua comunità di fedeli. Chi ha avuto la fortuna di conoscere la dolcissima Suor Elvira non può che rassegnarsi all’idea che il sorriso della 47enne non splenderà più al loro fianco. Un tumore ha fatto chiudere per sempre quei piccoli occhi che guardavano il mondo coraggio e fiducia. Attraverso la concretezza dei suoi gesti e delle sue preghiere, Suor Elvira rappresentava per tutto un punto di riferimento importante.

Suor Elvira faceva parte del Convento delle suore bigie di Sam Ludovico da Casoria. L'ordine Francescano Secolare di Afragola ricorda che nella giornata di oggi si commemorano due punti fissi di devozione e fede, Fra Ludovico e Suor Elvira. Le parole sono toccanti e non fanno che riportare in vita quel sorriso con cui Suor Elvira ha sempre affrontato tutto, persino la lunga e letale malattia.

























"Quando il Signore decide di farsi vedere, è nel cuore delle persone vere che si rivela. Lo capisci dal loro volto, esprime gioia da ogni angolo. Il sorriso allora diventa strumento, gli occhi ti guardano e ti cullano, le mani lavorano instancabili e ogni gesto è una carezza che parla di Lui. Grazie suor Elvira Piscopo per la testimonianza, per aver donato tutta te stessa. Oggi nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di fra Ludovico da Casoria, hai spiccato il volo. Ti immaginiamo al cospetto del Signore, sorridente come sempre. Riposa in pace compagna di mille viaggi".















Anche la comunità dedica alla suora guerriera un messaggio intenso, che ancora una volta parla del valore e dell'umanità di Suor Elvira: "Tutta la comunità ospedaliera dei camilliani santa Maria della pietà di Casoria si unisce alle suore bigie di padre Ludovico per la morte di Suor Elvira Piscopo, 47 anni che proprio oggi nella festa del loro fondatore San Ludovico da Casoria ha concluso il suo pellegrinaggio terreno. Riposa in pace!".









E grazie a quanto scrive l’Ordine Francescano Secolare della Campania è possibile afferrare l’importanza di Suor Elvira all’interno della comunità religiosa. Una giovane suora come “inno alla vita”, missionaria in Africa e in India, una giovane suora sempre attenta alle delicate dinamiche del territorio, che sotto il punto di vista sociale hanno sempre sottolineato la necessità di una figura in grado di ascoltare e agire con ottimismo. E come riportato sul messaggio dell’Ordine Francescano: “Il suo ricordo non ci lascerà mai, soprattutto il suo motto: la vita è troppo bella!”.

