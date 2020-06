Coronavirus, crolla il numero delle vittime: è il dato più basso dall’inizio dell’epidemia

Ventisei vittime, il dato più basso dall’inizio dell’epidemia e tanti nuovi contagi quasi tutti in Lombardia. Dei 303 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 259 nuovi positivi (il 85,4% dei nuovi contagi). L’unica altra regione con più di 10 nuovi contagi è l’Emilia Romagna, con 11 nuovi casi. Solo 2 casi in Piemonte e 1 in Veneto, Puglia, Trentino Alto Adige, Sicilia. Otto casi rispettivamente in Toscana e Liguria, quattro Marche e Campania, tre nel Lazio. Zero nelle altre: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

I pm della Procura di Roma indagano sul caso dei contagi da covid-19 all'Irccs San Raffaele alla Pisana dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio. A piazzale Clodio è stato aperto un fascicolo, al momento un modello 45, senza indagati né ipotesi di reato.

























Le indagini, con gli accertamenti delegati ai carabinieri del Nas, sono finalizzate a verificare se siano state rispettate tutte le norme in materia sanitaria. Intanto proseguono le indagini su fascicoli aperti nelle scorse settimane sulla casa di cura Villa Fulvia e sulla casa di riposo Giovanni XXIII. Il focolaio dell'Irccs S.Raffaele Pisana "raggiunge un totale di 111 casi positivi e 5 decessi correlati".















Poi aggiunge: "Il sistema dei controlli ha funzionato e si è risposto con grande tempestività, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia perché sono situazioni che possono ripresentarsi", ha intanto evidenziato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. I 2 casi segnalati oggi e riferiti al cluster sono relativi alla Asl Roma 5.











“In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti”, conclude D’Amato. Nei giorni scorsi intanto Lorenzo Wittum, presidente di AstraZeneca Italia aveva fatto il punto sul vaccino. “Stiamo iniziando a produrre il vaccino” per Covid-19 “a rischio”, già prima degli esiti delle prove di efficacia. “AstraZeneca ha preso un impegno di produrre 2 miliardi di dosi con l’obiettivo di avere un accesso ampio, equo e senza alcun profitto durante la fase della pandemia. Posso dire che il costo del vaccino sarà di pochi euro per distribuirlo. Inizieremo verso fine anno a distribuire ed entro la fine dell’estate avremo i risultati dei test clinici di efficacia. Qualora fossero positivi, faremo il processo regolatorio e immediatamente inizieremo la distribuzione”

