Coronavirus, inizia la ‘Fase 3’: ecco cosa si può fare dal 15 giugno (e cosa ancora no)

Nuove riaperture da oggi. Per i bambini tornano le aree giochi nei parchi – non saranno più recintati e off-limits scivoli e altalene – e i centri estivi per bimbi dai 0 ai 3 anni. Riprendono inoltre le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, a condizione però che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, ma con alcune cautele/precauzioni. Dovranno essere massimo mille gli spettatori per spettacoli all'aperto e 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

























Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso: per danzare ci sarà ancora da attendere. La data, infatti, è stata posticipata al 14 luglio, così come i viaggi su crociere. Il 25 giugno riprenderanno gli sport di contatto amatoriali, anche in questo caso compatibilmente con l'andamento dell'epidemia.















Da oggi è inoltre possibile scaricare la App Immuni in tutta Italia. "Sarà operativa in tutto il territorio nazionale l'app Immuni, la potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità perché è una app che tutela la privacy", ha detto il premier Consiglio Giuseppe sottolineando: "È un'app che non invade i vostri spazi di riserbo privati ma che nello stesso tempo vi offre un'opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti 'sospetti'.









Sempre oggi riaprono molte frontiere, come ad esempio in Francia, Belgio, Paesi Bassi e domani si unirà anche la Germania. Chi si accinge a programmare un piano ferie con l’obiettivo di raggiungere mete oltre il Belpaese deve fare i conti infatti con limiti e regole per l’accesso a seguito dell’emergenza coronavirus.

