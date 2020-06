“Sappiamo chi sono i colpevoli”. Scomparsa Denise Pipitone: la rivelazione della mamma arriva in diretta tv

Maddie McCann come la piccola Denise Pipitone, i due casi si richiamano vicendevolmente. La piccola Denise è scomparsa da Mazara del Vallo nel lontano 2004 e accanto al suo nome anche quello della madre, Piera Maggio, intervenuta di recente a Chi l’ha visto. Non si rassegna mamma Piera e chiede che le ricerche non si arrestino.

"Non abbiamo delle persone preposte a lavorare alla scomparsa di un bambino piccolo e agire nell'immediatezza. Spero che qualcuno si metta una mano sulla coscienza, mi rivolgo a chi sa e non parla. Le indagini si devono fare lontano da parenti e conoscenti. Noi sappiamo chi sono i colpevoli, lottiamo fino alla fine per la verità e la giustizia. Andiamo avanti e continueremo".





























Queste le parole di mamma Piera, che pare sappia indicare le persone implicate nella scomparsa della figlia. "I primi momenti sono fondamentali. Fu controllata una casa sbagliata". Non abbassare la guardia, ma perseverare nelle ricerche, perché in cuor suo, mamma Piera sente che sua figlia è ancora viva: "Non sto dicendo che mia figlia è morta, sto dicendo chi ha sequestrato mia figlia potrebbe essere un potenziale assassino. Andremo avanti. Denise non è sparita nel nulla, è stata sequestrata sotto casa mia e non è stato un rom qualsiasi. Chi l'ha presa sapeva molto bene quello che faceva".















Denise Pipitone: “Mai recuperati ritardi delle prime indagini. Delusa anche dal processo. Mi auguro che chi sa la verità si passi una mano sulla coscienza e parli”. Piera Maggio in diretta a #chilhavisto. pic.twitter.com/ELZiXkwUJF — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 10, 2020

Non può e non deve abbassare la guardia neanche lei, che così ha affermato durante il collegamento con lo studio di Chi l'ha visto: "Mai recuperati ritardi delle prime indagini. Delusa anche dal processo. Mi auguro che chi sa la verità si passi una mano sulla coscienza e parli". E da quel 1 settembre 2004, ancora risuona alto l'appello reso noto sul blog cerchiamodenise.it.









“Appena il tempo di servire in tavola la pasta per il pranzo e Denise Pipitone era sparita dal marciapiede davanti alla porta di casa dove stava giocando. la scomparsa è avvenuta intorno a mezzogiorno dell’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani) in via Domenico La Bruna, angolo, via Castagnola, che porta velocemente all’autostrada. Denise ha svoltato l’angolo della strada, per rincorrere un cuginetto, dove abita una zia della bambina che ha riferito di averla vista l’ultima volta intorno alle 11,45 fare capolino e poi tornare verso casa, dove non vi ha fatto ritorno, il tutto è successo in pochi minuti”.

