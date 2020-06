Partorisce e dopo poche ore si laurea: Elisa mamma da 110 e lode

Partorisce e discute la tesi lo stesso giorno. Giovedì 11 giugno, Elisa Floreani, 29 anni, è diventata mamma di Riccardo e poche ore dopo ha discusso la propria tesi di laurea con un 110 e lode. La giovane neomamma friulana, poche ore dopo l’emozione di aver dato alla luce il figlio, è riuscita anche a laurearsi diventando dottoressa per la seconda volta. Una doppia emozione che certamente la famiglia non dimenticherà.

La 29enne originaria di Tolmezzo, in provincia di Udine. ha discusso la tesi a distanza con i suoi professori dell'Università di Udine conseguendo il titolo di dottoressa in Scienze della formazione primaria. Senza la didattica a distanza, in effetti, Elisa avrebbe dovuto rimandare la laurea a luglio.

























"Dopo la nascita di Riccardo mentalmente avevo già rinunciato alla laurea. – ha raccontato la giovane neomamma al Corriere della sera – Devo ringraziare tutto il reparto che mi ha incoraggiato e preparato". E ancora: "Io sono abituata a fare mille cose. Non mi sentivo per niente stanca, anche se l'emoglobina si era dimezzata e i medici mi dicevano di fare presto".















"Mercoledì sono andata per il monitoraggio di routine e hanno deciso di ricoverarmi. È stata una fortuna, nella notte ho avuto improvvisamente delle perdite" ha raccontato la neomamma. Per Elisa si tratta della seconda laurea dopo quella in Economia aziendale.









Per Elisa e la famiglia è stato un giorno davvero memorabile. Ma come raccontato proprio dalla giovane mamma il doppio traguardo non era voluto. Riccardo, infatti, ha deciso di anticiparsi di qualche giorno scombinando i piani di Elisa. Per la famiglia, quindi, è stata una doppia festa e una giornata che sicuramente non dimenticheranno.

