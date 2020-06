Incendio in casa: mamma si butta dal terzo piano con la figlia di 8 mesi

Drammatico episodio alla periferia di Torino. Una mamma di 34 anni ha deciso di buttarsi dal balcone del terzo piano di un palazzo. Assieme a lei la figlioletta di 8 mesi. Il suo gesto disperato è stato compiuto per evitare di morire a causa delle fiamme. Infatti, nello stabile si era propagato un incendio che stava mettendo a rischio la loro vita. L’accaduto si è verificato precisamente in via Rondissone nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno. Immediato l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono infatti giunti i sanitari del 118, che si sono presentati con alcune ambulanze. La piccola verserebbe in condizioni molto gravi. La bimba è stata prontamente portata dal Maria Vittoria all'ospedale infantile Regina Margherita. Durante il suo arrivo al pronto soccorso del nosocomio, è stata colta da un infarto e quindi è dovuta entrare in sala operatoria per sottoporsi ad un'operazione neurochirurgica. La prognosi, secondo quanto riferito, sarebbe ancora riservata.

























Durante l'impatto con il suolo, la madre della bambina ha subito diverse fratture ed è stata anche lei trasferita in ospedale per le cure del caso. Previsti interventi chirurgici. Le indagini sono affidate alla Polizia, che dovrà chiarire con esattezza le cause del rogo. Infatti, al momento non ci sono elementi certi per comprendere la natura dell'incendio. Al lavoro anche i Vigili del Fuoco, che dopo aver spento le fiamme hanno cercato di capire di più l'origine delle stesse.















A causa del rogo è rimasta intossicata anche un'anziana signora. Quest'ultima abita in un appartamento nelle vicinanze. Secondo le prime notizie trapelate, il suo stato fisico non sarebbe compromesso e quindi non avrebbe avuto conseguenze gravi. Nonostante come detto poco fa non ci sia chiarezza su quanto successo, i pompieri hanno iniziato ad avanzare alcune ipotesi. Una di queste sarebbe maggiormente al vaglio degli investigatori, che stanno lavorando alacremente.









I rilievi dei Vigili del Fuoco indicherebbero che le fiamme si sarebbero sprigionate da un vano ascensore del palazzo. Alcune persone sono state evacuate attraverso delle autoscale. In totale, le famiglie che sarebbero state sottoposte ad evacuazione sono 15 e ritorneranno quando la situazione sarà più stabile. Lo stabile è composto complessivamente da quattro piani.

