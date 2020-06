Incendio in casa, mamma si lancia dal terzo piano con la figlia di 2 anni

Un incendio è divampato questa mattina, venerdì 12 giugno, all’interno del palazzo di via Rondissone 30, in Barriera di Milano. Le fiamme sono partite dall’ascensore del palazzo e si sono diffuse fino all’interno di un appartamento al terzo piano dove vive una famiglia di origine nord-africana. La madre trentenne, in preda al panico, si è gettata dal terzo piano assieme alla figlia di 2 anni, facendole da scudo.

Ora la donna si trova in ospedale in condizioni gravi, assieme alla bambina anche lei in codice rosso: ma non sarebbero in pericolo di vita. Gli altri condomini sono stati evacuati e trasportati in ospedale per intossicazione da fumo. Al momento sono in corso i controlli dei vigili del fuoco per ricostruire nella maniera più precisa possibile le cause dell’incendio. Continua dopo la foto

























A breve arriverà anche un tecnico del Comune per controllare l’agibilità del palazzo. A causa delle fiamme è rimasta intossicata anche un’anziana che si trovava in appartamento vicino, ma dai primi accertamenti non risulta grave: dai primi rilievi dei vigili del fuoco, che hanno evacuato alcune persone con le autoscale, si sarebbero sviluppate da un vano ascensore del condominio. Complessivamente le famiglie evacuate sarebbero 15, quattro i piani del palazzo interessati dal fumo. Continua dopo la foto















Le cause principali per cui si innesca un incendio in casa sono riconducibili a: imprudenza o negligenza delle persone a manipolare fiamme libere e sostanze infiammabili o combustibili; mancanza di manutenzione agli impianti termici; impianti elettrici difettosi; apparecchi elettrici lasciati sotto tensione; riparazioni ad impianti elettrici effettuate da personale non qualificato; sigarette spente a metà gettate nel cestino della carta; materiali combustibili lasciati vicini a sorgenti di calore; ostruzione della ventilazione degli apparecchi o macchinari; surriscaldamento o sversamento degli oli di cottura; depositi di grassi nelle cappe e nei condotti di ventilazione del piano di cottura. Continua dopo la foto











Per i caminetti, che sono causa del 25% degli incendi in un ambiente, bisogna tener conto di quattro situazioni in particolare: il momento dell’accensione, soprattutto se si ricorre a liquidi infiammabili; le braci dimenticate accese durante la notte; particelle incandescenti che raggiungono tappeti e mobili; la canna fumaria che va pulita e verificata periodicamente. In caso di incendio, mantenere la calma è il primo comportamento da adottare. Dopo che è stata valutata la gravità della situazione è opportuno: fare allontanare le persone presenti, intervenire con estintori portatili, spegnere definitivamente le braci con l’acqua, aerare i locali, nel dubbio chiamare i Vigili del fuoco.

