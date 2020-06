Il gomitolo dell’orrore si dipana ad Ariano Irpino, provincia di Avellino, Campania. Quattro bambini piccoli, di cui il più grande di anni 12, sono stati rinvenuti dalla Polizia Municipale in condizioni non umane ed igienico sanitarie molto precarie. Su di un letto, circondati da cumuli di rifiuti. I piccoli vivevano ad Ariano Irpino, in un centro abitato, segregati tra le mura di casa propria, luogo in cui trascorrevano il loro tempo, giorno dopo giorno, senza l’opzione di poter giocare o guardare la tv. La drammatica storia è ora al vaglio della Procura di Benevento e del Tribunale dei minori di Napoli. Grazie alle zaffate di odore stomachevole che provenivano dall’abitazione, è partita l’allerta del vicinato, che ha provveduto anche a segnalare alla Polizia Municipale. (Continua dopo la foto)

























Il luogotenente Anna Villani e il maresciallo Alessandro Rossi si sono recati sul posto. Una volta riusciti ad entrare nell’abitazione maledetta, ciò che si sono ritrovati davanti agli occhi è stata una scena tra il toccante e l’aberrante. I quattro bambini giacevano immobili a letto, uno di fianco all’altro, silenziosi e terrorizzati, coperti con un lenzuolo, svestiti, quasi mimetizzati tra la spazzatura presente in ogni centimetro della casa, in qualche punto accumulata per oltre un metro. Cibo andato a male, pentole per terra, insieme a piatti e posate incrostate, il pattume non veniva mai portato fuori casa da chissà quanto tempo, così come gli indumenti non lavati giacevano ammucchiati. I bambini erano in compagnia della madre nel frangente in cui la Polizia Municipale li ha trovati. (Continua dopo la foto)

Tra il vicinato c’è chi dice di non vedere i bimbi recarsi fuori dall’abitazione dall’ultimo giorno di scuola, prima della quarantena. Allertati immediatamente i servizi sociali, che hanno ovviato trasferendo i piccoli in una struttura protetta della provincia di Avellino, lì saranno sottoposti a tutte le cure mediche occorrenti. I quattro bambini non riportano segni di violenza fisica, ma da una prima impressione si può facilmente immaginare quanto siano rimasti segnati psicologicamente. Un’esperienza scioccante che, grazie a chi ha dato l’allerta e alla Polizia Municipale, è terminata. Saranno le indagini ora a fare chiarezza su questa disumana vicenda che non ha tardato a finire subito sotto i riflettori mediatici nazionali.

Morta anziana 81enne, arrestata badante. Le telecamere hanno ripreso ciò che faceva