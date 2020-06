Morta anziana 81enne, arrestata badante. Le telecamere hanno ripreso ciò che faceva

Roma, un’anziana donna dell’età di 81 anni, a inizio maggio è stata soccorsa a casa e conseguentemente ricoverata in condizioni critiche in ospedale. La nonnina è deceduta in ospedale. Le motivazioni che l’hanno spinta sul letto di morte, secondo quanto constatato dalle indagini, sarebbero state le troppe percosse subite per mano della badante. A finire in manette per il grave accaduto proprio la badante di cui sopra, una donna di 53 anni proveniente dall’Est Europa; ne hanno portato a termine l’arresto i Carabinieri della stazione Roma Casal Palocco. La 53enne è stata arrestata con le accuse di maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi. Un orribile fattaccio che ha visto gli albori i primi di maggio e che come location si è sviluppato tra le quattro mura dell’abitazione dell’anziana romana di 81 anni, invalida e residente nel quartiere dell’Infernetto. (Continua dopo la foto)

























Secondo la versione dei fatti che ha fornito la sua badante, l'anziana 81enne era accidentalmente caduta perdendo i sensi. Ed è lì che un familiare della vecchina, però, per niente convinto dalla versione data dalla badante, ha immediatamente allertato i militari. I Carabinieri hanno dato il via alle indagini e durante gli accertamenti è emerso lo scenario più torbido: la badante 53enne, già nota alle forze dell'ordine, risultava irregolare sul territorio italiano, ma non è tutto. Il personale sanitario che si era occupato di prestare le prime cure mediche alla malcapitata, non aveva trovato aderenza tra la ricostruzione dei fatti riportata dalla badante di 53 anni che voleva l'anziana caduta accidentalmente e le ferite e contusioni riportate nell'effettivo.















A dimostrare la malafede della badante, inchiodandola alla sua colpevolezza, infine, sono state determinanti le immagini ricavate dall’impianto di video sorveglianza installato nell’abitazione dell’Infernetto. I Carabinieri hanno così potuto accertare le percosse. La nonnina era stata ripetutamente colpita con schiaffi e gomitate, sbalzata dal letto e lasciata a terra priva di sensi per quasi un’ora prima di contattare i soccorsi. Sul corpo dell’anziana verrà effettuata l’autopsia.

