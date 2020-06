Sposa positiva al Coronavirus. E tutti gli invitati finiscono in isolamento

Quella che sarebbe potuta essere una festa si è trasformata in un evento sfortunato: 31 invitati al matrimonio di una coppia sono a rischio contagio da Coronavirus poiché la sposa è risultata positiva. Tutto ciò è accaduto a Vergato, Bologna. I 31 invitati sono stati posti tutti in isolamento fiduciario dopo che la sposa è risultata positiva al Coronavirus. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile nel Comune del paese dell’Appennino, suggellato dal secondo cittadino Stefano Pozzi. Il vicesindaco racconta: “Durante la cerimonia eravamo tutti a debita distanza, non più di una decina di persone. C’eravamo io, un altro dipendente, gli sposi, i testimoni e, seduti molto più indietro, i genitori”. (Continua dopo la foto)

























Un matrimonio, dunque, celebrato nel rispetto delle norme di sicurezze previste per arginare la diffusione del Coronavirus. Dopo la celebrazione con rito civile avvenuta nel Comune di Vergato, i festeggiamenti sono proseguiti all’interno di una struttura privata. La sposa veneta, lo sposo originario di Vergato, una coppia di vecchia data. Lei di professione fa l’operatrice sanitaria in una struttura del territorio Emiliano e nei giorni successivi alle nozze, si è dovuta sottoporre al tampone, ordinario controllo di routine, ed è risultata positiva. Il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl, ha scaldato i motori e dato il via a tutto l’iter da seguire in questi casi. (Continua dopo la foto)















Gli invitati provenienti dal Veneto, ben 20 venti degli ospiti, arrivati precisamente dal trevigiano, sono stati posti in isolamento fiduciario, come ha specificato ieri lo stesso presidente di Regione Luca Zaia. Mentre i restanti undici invitati, tra amici e parenti, sono tenuti sotto sorveglianza a Bologna. Da quanto risulta, l’esito positivo della sposa-operatrice sanitaria pare non abbia inciso per niente sulla struttura nella quale lavora, pare inoltre che ponendo i 31 invitati in isolamento, sia stata scongiurata un’ulteriore diramazione del contagio proveniente da lei.

