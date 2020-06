"Come fate l'amore...". Il prete 'furbo' e gli esorcismi, strane formule e mani lunghe

Un servizio de Le Iene ritorna puntare i riflettori sui preti dalle “mani lunghe”. Durante questo servizio si parla di un sacerdote di Pistoia, che ha approfittato di un esorcismo per allungare le mani su una fedele, recitando strambe formule e palpeggiandola a più non posso sul basso ventre e sul petto. Grazie al cielo, è proprio il caso di dirlo e mai parole furono più appropriate, la credente in questione che ha deciso di sottoporsi all’esorcismo del prete, altri non è che una collaboratrice delle Iene, il programma di Italia 1 noto a tutti. (Continua dopo la foto)

























I due complici dello show televisivo hanno finto di essere marito e moglie, spiegando al prete che avrebbe dovuto praticargli l’esorcismo di essere stati vittime delle molestie di un sacerdote in particolare. Un accadimento che ha avuto realmente luogo, che è stato documentato e trasmesso da Le Iene, proprio per questa motivazione i due si sarebbero rivolti al sacerdote di Pistoia, che si è celermente offerto di benedirli per scacciare via il demonio istillato dalle cattive intenzioni dell’altro prete. Però, durante il rito di benedizione e purificazione, tutta l’attenzione del sacerdote sono state concentrate di gran lunga e maggiormente sulla donna. Elena infatti è stata ripetutamente palpata, fino a giungere al momento topico delle riprese, ossia quando il prete formula una richiesta esplicita: “Una volta vengo a casa vostra per vedere come fate l’amore”. (Continua dopo la foto)















Dopo aver ultimato quella che per il prete era un esorcismo in piena regola, senza nessuna intenzione sbagliata di sottofondo, le due Iene, Andrea Agresti e Claudio Bongiovanni, si sono diretti dal sacerdote per chiedere delucidazioni in merito all’accaduto. L’unica giustificazione ripetuta all’infinito dal prete, mentre si dava alla fuga, è stata: “Sentite il mio avvocato, non ne voglio parlare. Ho soffiato sulle orecchie di questa signora. Non le ho dato un bacio, ora vado dal vescovo. Questa è mistificazione”. Le Iene si sono rivolte anche al Vescovo di Pistoia, che è intervenuto facendo sapere: “Ho chiesto al sacerdote di prendersi qualche giorno di riposo lontano dai riflettori. Prima del servizio non erano mai giunte segnalazioni, ma è mia intenzione svolgere un sereno e rigoroso approfondimento”.

Minaccia di gettare i 3 figli dalla finestra. Momenti di terrore nel Milanese