Un postino residente a Rozzano, nel Milanese, ha fatto trascorrere una nottata di fuoco ai tre figli di 5, 6 e 7 anni minacciandoli di gettarli dalla finestra e ha sequestrato il primo cittadino di Rossano. I bambini sono stati poi liberati dopo ore di trattative e l'uomo è stato posto in arrestato. Separato, con problemi psicologici e di droga, gli era stato notificato un procedimento per la revoca dell'affidamento dei figli. Lunghissimi minuti di paura nella nottata di Rozzano, porte sud di Milano. Nel cuore della notte un uomo ha minacciato di lanciare i tre figlioletti dal balcone. L'uomo di 43 anni è stato immediatamente fermato e posto in arresto dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, maltrattamenti, sequestro di persona e resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il 43enne dopo essersi blindato in casa ha tentato ripetute volte a lanciare i piccoli nel vuoto.

























Data una prima ricostruzione dei fatti, l'estremo gesto di violenza dell'uomo era scaturito dalla notizia che il tribunale gli avrebbe revocato l'affidamento esclusivo della prole. Intorno alle 20:30 è giunta in caserma la prima segnalazione, quando l'uomo di 43 anni, padre separato e affidatario di tre figli di 5, 6 e 7 anni, minacciava di buttarli dal settimo piano del palazzo. L'uomo è un postino con precedenti penali a causa di reati contro la persona. Sul luogo dove stava per compiersi la tragedia sono arrivati i Vigili del Fuoco di Milano e Pieve Emanuele che hanno sedato il tutto posizionando materassi e pneumatici su entrambi i lati del palazzo. Procedura compiuta per attutire un'eventuale caduta. Il 43enne, alla vista delle forze dell'ordine, si è immediatamente barricato nella propria abitazione, ponendo un armadio a ridosso della porta d'ingresso e mettendosi a lanciare oggetti (vasi, mattonelle) addosso a carabinieri e vigili del fuoco. Qualche minuto è stato più lungo degli altri, per esempio quando l'uomo ha posto sulla gola di uno dei figli un coltello da cucina, o quando li ha lasciati in sospeso nel vuoto per qualche interminabile secondo. A 25 metri di altezza.















Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti De Luca, la cui presenza sul posto è stata richiesta dall’uomo, si è palesato prima possibile e dopo aver provato a mediare, è stato trascinato dentro l’abitazione dal sequestratore. Dopo quasi tre ore di trattative, intorno alla mezzanotte, il primo cittadino ha rimosso l’armadio posto precedentemente all’ingresso e ha permesso alle forze dell’ordine di entrare. I militari hanno messo in salvo i tre bambini, disarmato l’uomo che continuava a minacciarli con un coltello da 20 cm. La famiglia era già nota ai servizi sociali, a conoscenza delle dipendenze del padre da droghe e psicofarmaci. Sono stati pervenuti in casa dai Carabinieri diversi fogli scritti a mano, in cui l’uomo minacciava di suicidarsi gettandosi dalla finestra con i figli. I tre bambini sono stati trasportati in Pediatria al San Paolo di Milano, l’uomo invece è stato portato a San Vittore.

