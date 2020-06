Si accascia mentre gioca in strada, bimbo muore a 9 anni. Un arresto cardiaco

Dramma a Catanzaro, un bambino di 9 anni è morto dopo essere stato colpito da un infarto. Una scena terribile quella che si è presenta a soccorritori e amici del bambino. Stando a quanto si è finora appreso, il bambino stava giocando davanti casa nel quartiere Aranceto della città, quando improvvisamente, forse dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua, si è accasciato a terra per via del forte dolore al petto. L’intervento dei medici prima e la corsa in ospedale poi, si sono purtroppo rivelati inutili.

Il bambino, infatti, è giunto all'ospedale «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro in condizioni disperate e per lui non c'è stato nulla da fare. Le cause della morte saranno accertate dall'esame autoptico già disposto.

























Al contrario di quanto si possa immaginare, il caso di Catanzaro non è isolato. Le malattie cardiovascolari di origine genetica sono particolarmente subdole perché asintomatiche, cioè non danno segnali della propria presenza: per esempio una cardiomiopatia dilatativa, che causa un aumento di volume del ventricolo sinistro associato a una ridotta capacità di contrarsi e pompare il sangue. O ancora la Sindrome del QT lungo, un'anomalia degli impulsi elettrici all'origine di ogni battito cardiaco che provoca aritmie ventricolari maligne ad alto rischio di morte cardiaca improvvisa.















L'unico modo per scoprire questa predisposizione ereditaria è affidarsi a esami specifici: se in seguito a una visita cardiologica con elettrocardiogramma il medico lo ritiene opportuno, può prescrivere un'analisi genetica. Si tratta di un prelievo del sangue da effettuarsi solo in strutture specializzate, meglio se presso ospedali universitari. A seconda dell'esito, si valuterà se è sufficiente una terapia farmacologica oppure è necessario un intervento di impianto di un defibrillatore, che può impedire l'arresto cardiaco in caso di aritmie maligne.











Le coronarie, le arterie che irrorano e nutrono il cuore, possono avere malformazioni congenite che predispongono all’infarto da giovani.Queste anomalie sono quasi sempre asintomatiche, dunque più subdole proprio perché difficili da individuare .

