“Il pranzo fa schifo”. Al ristorante scoppia la rissa tra clienti e camerieri

Rissa al ristorante, la polizia costretta a intervenire. È successo a Chioggia, in provincia di Venezia dopo un gruppo di amici si era riunito per pranzare insieme ma il pranzo è finito nel peggiore dei modi. Alle 18.30 una pattuglia della polizia di Chioggia è intervenuta sul posto dopo essere stata contattata da qualcuno che ha detto “Si ammazzano, si uccidono”. Una volta giunti sul posto gli agenti sono rimasti senza parole: all’interno del ristorante una massa di uomini e donne si stava picchiando in modo feroce.

Ma che è successo? Dopo aver consumato il pranzo a Chioggia, la compagnia è rimasta ai tavoli a bere e chiacchierare. A un certo punto una donna tra quelle della compagnia di amici, che aveva alzato un po’ il gomito, ha cominciato a prendere di mira la proprietaria del locale che stava servendo ai tavoli. Il marito della cameriera ha cercato di dividere le due donne. Continua a leggere dopo la foto

























A quel punto sono entrati in scena anche gli uomini della compagnia di amici e la faccenda è presto degenerata trasformandosi in una rissa. Pugni, schiaffi, calci: il caos. Sembra che la donna che ha scatenato tutto abbia fatto apprezzamenti poco carini sulla qualità del cibo che la compagnia aveva consumato al ristorante. La donna del ristorante se la sarebbe presa e sarebbe scoppiato il putiferio. Proprio a causa degli insulti al cibo. Continua a leggere dopo la foto















Qualcuno che era al ristorante è uscito in strada e, quando ha visto un’auto della polizia l’ha fermata per informare gli agenti di ciò che stava succedendo. Gli agenti sono entrati nel ristorante e hanno visto il finimondo: gente che urlava, che si insultava e soprattutto che si picchiava ferocemente. A quel punto gli agenti hanno chiamato i rinforzi: la situazione era seria. C’era sangue ovunque e gente ferita. Continua a leggere dopo la foto









Dodici persone verranno denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di rissa, mentre le due ambulanze intervenute hanno condotto alcuni dei feriti al pronto soccorso dove, tra l’altro, è proseguita la rissa. La proprietaria del ristorante ha subito la frattura della tibia, è lei quella a cui è andata peggio. Ora la polizia locale, alla quale sono affidate le indagini, dovrà stabilire i veri motivi della rissa.

Bari, positivo al Coronavirus va al lavoro al ristorante: “Avevo paura di perdere il posto”