Federico, morto a Barcellona durante il lockdown. Del 37enne tornano le ceneri

Era ora che la triste storia di Federico Gerbaldo, 37enne di Savigliano morto a Barcellona il 30 marzo scorso, ricevesse il degno finale che merita: le sue ceneri adesso possono finalmente tornare a casa. L'atterraggio dell'aereo che trasporta l'urna è atteso questo pomeriggio, lunedì 8 giugno, all'aeroporto di Torino Caselle. In seguito l'urna verrà trasportata in piazza Santarosa a Savigliano, lì dove risiede la famiglia, per una breve cerimonia funebre riservata solo ai parenti, nell'intimità della casa dei genitori. Quello che non è stato ancora chiarito è la data di un eventuale elogio funebre con canonico rito in chiesa.

























Federico Gerbaldo è morto il 30 marzo scorso, trovato esanime nella sua abitazione a Barcellona, la capitale in cui viveva e lavorava negli ultimi anni. La causa del decesso è da attribuire ad un malore. Nella sua città natale, Savigliano, Cuneo, Federico Gerbaldo era un personaggio abbastanza conosciuto, lì aveva diretto insieme al fratello Francesco il Carrefour sito in piazza Turletti per cinque anni, dal 2006 al 2011. Una volta abbandonato quel lavoro era iniziata la sua collaborazione con la onlus Oasi Giovani. Negli ultimi anni era avvenuto il trasferimento di Federico Gerbaldo in Catalogna, dove aveva un posto fisso all'interno di una grande azienda specializzata nella gestione dei parcheggi.















Le parole del fratello sono intrise di dolore, soprattutto per la grande attesa a cui lui e la madre di Federico sono stati sottoposti: “Sono passate dieci settimane da quando mio fratello è mancato. E’ stato doloroso per me e mia madre non poter andare a Barcellona né non poter rivedere Federico per un’ultima volta a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus. Abbiamo atteso a lungo questo giorno. Solo mercoledì scorso abbiamo avuto notizia dall’ambasciata che la situazione si era sbloccata”.

Il fratello del giovane defunto racconta della lettera di condoglianze ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ho ascoltato un suo discorso in tv in cui, visibilmente emozionato, parlava delle persone decedute nel corso della pandemia, dicendo che se ne andavano sole, senza poter essere accompagnate nel corso del loro ultimo viaggio. Così ho preso carta e penna e gli ho scritto, raccontando la nostra vicenda. Dopo alcune settimane abbiamo ricevuto una sua lettera di condoglianze. Ha emozionato me e mia mamma, e ci ha fatti sentire meno soli”.

