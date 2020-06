Coronavirus, nuovo focolaio a Roma. Interviene l’esercito, caccia al paziente uno

Nell’occhio del ciclone l’Irccs San Raffaele alla Pisana, Roma, a causa dello scoppio inatteso di un focolaio di Coronavirus, un quadretto dipinto proprio nel momento in cui la Regione Lazio credeva di aver finalmente arginato i contagi. Nella giornata di domenica, si sono succeduti numeri su numeri e scambiate accuse tra enti come Asl e Regione da una parte, e istituto ospedaliero San Raffaele dall’altra. Durante la serata di ieri, 7 giugno, si è attestato un primo bilancio ufficiale, anche se purtroppo non definitivo. Tamponi effettuati su oltre 700 persone di cui 300 pazienti e più di 400 operatori sanitari, ad essere risultati positivi in 37, trasferiti subito in altre strutture. Ma non è tutto. (Continua dopo la foto)

























Si è già alla frenetica ricerca di tutti i dimessi dall’Ircss San Raffaele dal 18 maggio, poiché devono essere sottoposti a tampone (anche i loro contatti stretti) per attestare l’eventualità di avvenuto contagio da Coronavirus. L’Irccs San Raffaele alla Pisana, Roma, ora isolato da un cordone sanitario e pattugliato dall’esercito italiano. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, si è espresso in merito all’accaduto cercando di rassicurare: “Al momento il focolaio è circoscritto. Ma li andremo a cercare uno ad uno. L’ipotesi maggiormente accreditata circa il caso indice è riferita ad alcuni operatori, siamo però in attesa delle conclusioni dell’audit”. Una dichiarazione forte quella che vuole attribuire l’inizio del contagio di Coronavirus tra l’equipe di lavoratori del San Raffaele piuttosto che tra i pazienti ricoverati. Ma l’Irccs non ha di certo accusato il colpo, tenendoci a riabilitare la propria posizione e nel frattempo marchiando quella dell’assessore come un'”illazione e conclusione mediatica del tutto prematura, pretestuosa e fuorviante”. Smentendo del tutto le sue dichiarazioni di natura sicuramente prematura “che siano stati i propri operatori la causa della diffusione del virus all’interno della struttura” e ribattendo con la possibilità che invece il focolaio abbia avuto modo di propagarsi “dall’invio di pazienti già positivi da parte di alcuni presidi ospedalieri”. (Continua dopo la foto)















All’appello mancava solo l’ Asl Roma 3, che comunque dopo poco ha chiarito la propria posizione rispetto ai contagi da Coronavirus al San Raffaele tramite una nota: “Il caso indice del focolaio all’Irccs San Raffaele Pisana sarebbe riferibile ad alcuni operatori perché, secondo l’ordinanza regionale del 18 aprile, i pazienti ammessi nella struttura, oltre ad essere sottoposti ad un adeguato distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per 14 giorni devono essere posti in isolamento precauzionale”.

