Il virologo Roberto Burioni, uno dei luminari più accreditati alla divulgazione da Covid-19, abbandona anche Fazio, parlandone come di una esperienza importante, ma che chiaramente non possiede per il Prof la stessa valenza dell’insegnamento: “Esperienza importante, ma i tempi della tv non sono quelli della scienza. Mi hanno attribuito di tutto, ora torno dai miei studenti”. In un’intervista a corriere.it Roberto Burioni si auto annunciato un silenzio stampa che andrà da qui ai prossimi mesi, dunque niente più televisione ed esposizione mediatica.

“Torno alla mia vera aula, quella universitaria e starò in silenzio stampa almeno fino all’autunno. In tv e sui giornali ho detto quello che dovevo. Ora per un po’ non andrò nei media. Piuttosto vorrei scrivere un testo universitario, dedicarmi ai miei studenti: mi sono mancati”. (Continua dopo la foto)

























Roberto Burioni ha 57 anni è un medico, ed è di ruolo in Microbiologia e Virologia presso l’Università “Vita-Salute San Raffaele” di Milano, oltre ad essere uno dei luminari più accreditati alla divulgazione da Covid-19. Burioni ha rivestito un ruolo mediatico piuttosto discusso, riscuotendo consensi positivi e negativi allo stesso tempo. Proprio per questo, sempre durante l’intervista, il prof si sente in dovere di specificare un passaggio fondamentale di chi è un esperto in qualcosa “Non mi confronto mai pubblicamente con persone che non sono qualificate a parlare della mia materia. Io ho fatto quello che ritenevo giusto: sin dall’8 gennaio ho cominciato a preoccuparmi per quelle “strane polmoniti” che si vedevano in Cina e ho preso a studiare le carte”.















Ricordiamo anche che Roberto Burioni in questi mesi si è trovato a dover accusare un duro colpo a causa della diffusione per il web di un suo meme in cui asseriva con convinzione “il virus in Italia non circola”. Ma anche qui il Prof sente di dover dare delle delucidazioni in merito. “Ecco, questo non me lo spiego: l’ho detto in un momento in cui non c’era alcuna evidenza, come se ora lei mi chiedesse se in Italia circola la malaria. Dovrei rispondere che circola? Però, badi bene, nessuno va a prendere le frasi che ho rilasciato il 22 gennaio, quando ho detto testualmente: “Le autorità europee hanno affermato che il rischio che il virus arrivi in Europa, e in particolare in Italia, è minimo. Io non sono per niente d’accordo con loro, ma spero vivamente di sbagliarmi”. Che dire? In Italia ti perdonano tutto, ma non la popolarità”. (Continua dopo la foto)









Oltre agli argomenti un po’ scomodi, come quelli sul meme della discordia, durante l’intervista si è affrontato anche un tema più sentimentale che riguarda la nostalgia che Roberto Burioni prova nei confronti degli studenti e se fosse l’unica motivazione a spingerlo ad abbandonare la realtà mediatica. “Lo faccio anche perché ho capito molte cose in questi mesi. Un’aula televisiva come quella che mi ha offerto un grande professionista come Fazio è stata una palestra importante e — sono onesto — molto gratificante. Ma il linguaggio della tv non è quello della scienza. I suoi tempi non sono quelli della scienza”. Per queste motivazioni assisteremo ad un silenzio stampa del Professor Roberto Burioni, che perdurerà almeno fino all’autunno.

Positivo al coronavirus, è segregato da 100 giorni nella camera della casa di riposo