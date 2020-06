16 enne scompare nel fiume, il suo corpo trovato così: una fine atroce

Un ragazzo di 16 anni è morto annegato oggi pomeriggio in una lanca a Castelletto di Branduzzo (Pavia), in Oltrepò Pavese. L’allarme è scattato attorno alle 14.30, quando è stato riferito che un giovane era scomparso nelle acque dei «7 laghi» (è il nome della località del comune oltrepadano, frequentata soprattutto dai pescatori). Ci sono volute ore per trovare e recuperare il corpo. E rimangono da stabilire la dinamica e la cause dell’annegamento.

Sul posto in cui si è inabissato il ragazzo si sono subito recati i Vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche, con l'aiuto anche dei sommozzatori arrivati dal lago d'Iseo dove stavano effettuando un altro intervento. Per qualche ora si è sperato che la segnalazione fosse stata errata. Poco prima delle 17.30 però è stato ritrovato il suo corpo senza vita, a una profondità di circa 5 metri e a una decina di metri dalla riva. Sul posto si sono recati anche i carabinieri, il sindaco di Castelletto di Branduzzo (Pavia) e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso del 16enne.

























Lo scorso 5 maggio una tragedia simile a quella di Pavia: un ragazzo di soli 13 anni aveva perso la vita per annegamento dopo essere annegato in un fiume. Il giovane, che si trovava sulle sponde del torrente Agno, stava giocando assieme ad alcuni coetanei quando a un certo punto ha perso l'equilibrio ed è scivolato tra i flutti. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, ogni tipo di rianimazione si è rivelato inutile e il ragazzo è stato in seguito dichiarato morto.















Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, avvenuto intorno alle ore 17:30, sembrerebbe che il ragazzo sia scivolato mentre si trovava sull'argine del torrente, cadendo nelle acque sottostanti e finendo sopraffatto dalla forza della corrente. Una volta accortisi di quanto accaduto, gli amici che erano assieme a lui hanno immediatamente allertato gli adulti li presenti, che a loro volta hanno chiamato il 118 e i Vigili del Fuoco.











Una volta estratto il corpo del 13enne gli operatori sanitari hanno subito provveduto alle manovra di rianimazione, ma dopo diversi minuti era ormai chiaro che il giovane non sarebbe sopravvissuto. Sul posto sono successivamente giunti si ala famiglia del ragazzo che l’intera comunità del comune di Cornedo vicentino, dove il 13enne era conosciuto assieme ai familiari. Sull’accaduto stanno attualmente indagando i carabinieri della stazione locale, che stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente in modo da appurare le effettive responsabilità dei presenti.

