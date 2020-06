Coronavirus, tornano a calare decessi e nuovi contagi. Zero vittime in 8 regioni

Come sempre intorno alle ore 18, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato il bollettino con i dati sull’emergenza coronavirus in Italia delle ultime 24 ore. Oggi, sabato 6 giugno, tornano a diminuire i decessi. E, a fronte dei molti tamponi e casi testati, anche i nuovi positivi sono a un livello molto basso, praticamente al minimo dall’inizio dell’epidemia, scrive Repubblica. Nel dettaglio, oggi si registrano 72 morti (ieri le vittime erano state 85) arrivando a un totale di decessi 33846 e 272 nuovi contagi, in riduzione rispetto al picco di ieri.

In terapia intensiva si trovano oggi 293 persone, 23 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5002 persone, 299 meno di ieri. In isolamento domiciliare 30582 persone (-777 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 165078, per un aumento in 24 ore di 1297 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1886 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1099 unità (ieri erano stati 1453) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 270 (ieri 518). I malati attualmente sono poco meno di 36mila e continua la riduzione dei malati ricoverati. Nessuna vittima oggi in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.(Continua dopo la foto)

























Intanto, con 245 voti favorevoli e 122 contrari la Camera ha definitivamente convertito in legge il decreto per la conclusione dell’anno scolastico, l’avvio del prossimo e lo svolgimento degli esami di maturità. Venerdì i lavori sul provvedimento erano proseguiti oltre le due di notte, come riporta AdnKronos. Vera e propria maratona, quindi, prima del via libera definitivo di questa mattina e dopo il tenace ostruzionismo di Lega e Fdi. (Continua dopo la foto)















“Il decreto Scuola approvato definitivamente alla Camera è un provvedimento nato in piena emergenza che consente di chiudere regolarmente l’anno scolastico in corso – ha scritto su Facebook la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina – Il testo è stato migliorato durante l’iter parlamentare grazie al lavoro responsabile della maggioranza di governo. Con l’obiettivo di mettere al centro gli studenti e garantire qualità dell’istruzione. Ora definiamo le linee guida per settembre, per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza”. (Continua dopo la foto)











“In ogni norma contenuta nel decreto abbiamo guardato agli interessi degli studenti – sottolineano i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura -, semplificando come opportuno gli esami di fine ciclo ma confermandone serietà e adeguatezza. Soprattutto, abbiamo tutelato il diritto degli alunni a ricevere un’istruzione di qualità dalle migliori professionalità garantendo la modalità concorsuale per la selezione di 32.000 docenti, ad oggi precari. Nel farlo abbiamo quindi dato importanti risposte anche ai nostri docenti: oltre ai concorsi, per un totale di 80mila posti, verranno aggiornate le graduatorie e trasformate in graduatorie provinciali. Più tutele sono previste anche per gli studenti con disabilità”.

