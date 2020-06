Lo molla a una settimana dal matrimonio e la coppia finisce in tribunale: colpa di questo segreto tenuto sempre nascosto

Matrimonio ‘flash’ quello tra due giovani che solo da pochi giorni si erano promessi amore eterno. Il motivo? Lei ha scoperto alcune foto e altri documenti che hanno rivelato alcuni dettagli sul passato dell’operaio bolognese che credeva essere l’uomo della sua vita. Lo lascia, pochi giorni prima aver proferito il fatidico ‘si’. E la vicenda finisce nelle aule di un tribunale, con in mezzo un risarcimento di 30mila uero.

Laura, 31 anni, di Vicenza, non poteva immaginare che proprio lui avesse preso parte al pestaggio a scapito di una coppia gay. Ha scoperto che nel passato del suo fidanzato e futuro marito, Andrea, 40 anni, è esistita l’adesione a gruppi di estrema destra, qualcosa di inaccettabile per un’ attivista da sempre impegnata nella lotta per fare valere i diritti civili. Una decisione che covava nelle intenzioni della donna durante i preparativi delle nozze. (Continua a leggere dopo la foto).

























Come riporta Affari Italiani, tutto è avvenuto quando, guardando vecchie foto insieme a lui sei mesi prima del grande giorno, il passato dell’uomo è uscito allo scoperto. Nella donna è scattato un allarme, che l’ha condotta a scoprire anche una denuncia per omofobia, poi archiviata. Non poteva accettare che proprio al suo fianco vivesse un uomo con valori del tutto opposti ai suoi. Scrive una lettera e lo abbandona, sperando di aver messo tutto a tacere così, mettendo a riparo il suo futuro. (Continua a leggere dopo la foto).















L’uomo ha più volte tentato di raggiungere un compromesso: “Quelle persone non le vedo più e a quei due ragazzi gay io non ho fatto nulla”, ma quel matrimonio ‘non doveva farsi’. Scatta la denuncia e lei viene portata in un’aula di tribunale, al fine di risarcire l’uomo delle spese di nozze. Un peso oneroso non solo morale: ben 30mila euro di risarcimento sono usciti dalle tasche della donna, che solo una decina di giorni prima della cerimonia, ha deciso di far saltare tutto. (Continua a leggere dopo la foto).









La storia d’amore di Laura e Andrea è iniziata nel 2014. I due si sono conosciuti sul traghetto diretto in Sardegna. Una vacanza che ha fatto sbocciare casualmente l’amore. Andrea è operaio e istruttore di atletica. Laura, invece, impiegata nel commercio elettronico e di prodotti per bellezza. Laura ha taciuto, provando a digerire quella brutta vicenda, ma il peso è stato troppo e come riporta Il Fatto Quotidiano: “Per questo era entrata in crisi, delegando a lui la fase preparatoria del matrimonio. Non se l’era sentita di dirgli che non voleva più sposarlo se non quando mancavano una decina di giorni alla cerimonia. Inutile la sua giustificazione secondo cui si trattava di cose vecchie, superate, che risalivano alla giovinezza”.

