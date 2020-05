Anziana muore in ospedale: si scopre che era coronavirus. Struttura chiusa subito

Ospedale chiuso a Latina. Una donna di 94 anni, ricoverata all’ospedale di Cori, in provincia di Latina, a causa di un’insufficienza cardiorespiratoria. Alla donna è stato fatto il tampone del Covid-19 ed è risultata positiva. Così l’ospedale di Cori è statp chiuso e saranno effettuali i tamponi a tutti i pazienti ricoverati, ai medici e agli infermieri. A dare la notizia della chiusura dell’ospedale di Cori è stato il sindaco del paese, Mauro De Lillis che ha voluto informare tutti della situazione:

"Cari concittadini, è doveroso da parte mia informarvi riguardo una situazione delicata che si è verificata nella giornata odierna. Una signora di 94 anni di Cisterna di Latina ricoverata presso l'Ospedale di Comunità di Cori è deceduta per insufficienze cardiorespiratorie. Le è stato fatto il tampone ed è risultata positiva. L'Asl di Latina ha attivato le procedure di controllo e prevenzione su tutto l'Ospedale di Comunità di Cori. È vietato l'accesso a tutti".

























E ancora: "Domani saranno effettuati i tamponi ai pazienti presenti, agli infermieri e ai medici". Il sindaco ha fatto sapere che seguirà "con attenzione tutti i provvedimenti necessari che la Asl intenderà adottare. La Comunità è chiamata a dare una risposta collettiva per superare anche questa situazione. Vi terrò aggiornati su tutto". Il sindaco ha inoltre aggiunto: "Affronteremo anche questa situazione con la stessa determinazione di questi mesi".















Ovviamente si spera che la situazione non sia drammatica e non degeneri in un nuovo focolaio. In queste ultime ore la situazione in Italia, dopo giorni di trend negativi, non è migliorata. Nelle ultime 24 ore – dati aggiornai a mercoledì 27 maggio – solo in Lombardia sono stati registrati 58 mentre il giorno precedente erano stati 22. I nuovi positivi sono 384, mentre il giorno precedente erano stati 159.















Si tratta del 65% dei nuovi contagi a livello nazionale. Nelle ultime 24 ore – il dato si riferisce sempre al giorno precedente – sono leggermente calati i pazienti nelle terapie intensive. Ma la situazione non è ancora sotto controllo e bisogna prestare molta attenzione onde evitare di ricadere nel dramma con tutte le scarpe. Tutto dipende dal buon senso degli italiani.

