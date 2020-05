Morte Jacopo Bacis, l’ipotesi choc: “Cosa è successo prima del volo dalla finestra”

La morte di Jacopo Bacis, il figlio dell’ex giocatore della Fiorentina Michele Bacis, ha sconvolto la città di Arezzo. Il fatto è successo sabato 16 maggio intorno alle 22. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stato trasportato immediatamente dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato, ma il piccolo poco dopo è deceduto. Era stato già attivato l’elisoccorso regionale Pegaso per il trasferimento l’ospedale pediatrico Meyer a Firenze.

Era il figlio più piccolo di Michele Bacis, ex calciatore della Fiorentina (in serie B, stagione 2003-2004), dell'Arezzo, sempre in serie B, e poi allenatore della squadra amaranto negli anni della serie D. Sulle cause dell'incidente indaga la polizia per ricostruire i contorni dell'accaduto. Il tonfo sordo del corpo sul selciato è stato sentito anche dai vicini di casa, in vicolo della Dea, tra via Cesalpino e via Montetini, poco sotto Palazzo Cavallo, storica sede del municipio.

























Secondo gli inquirenti il bambino sarebbe morto mentre giocava a un videogame di realtà. A suggerire questa ricostruzione sono le analisi svolte sul tablet di Jacopo trovato acceso dopo il volo dal terzo piano. L'ipotesi è che il piccolo, immerso nella scena del gioco, si sia mosso nella stanza senza accorgersi di essere troppo vicino agli infissi e avrebbe poi perso fatalmente l'equilibrio, cadendo dal terzo piano di vicolo della Dea, nel centro storico di Arezzo.















Secondo quanto appreso dall'Ansa si tratta di un gioco che simula come, dopo una catastrofe, la Terra rischi di essere invasa dagli alieni e, dunque, stimola i videogiocatori al combattimento per difenderla. Il funerale del piccolo Jacopo è stato celebrato martedì 19 maggio nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato.









Fuori dal Duomo i suoi compagni di classe, sul sagrato, lo hanno salutato lanciando in cielo tanti palloncini bianchi. La cerimonia è stata officiata da don Alvaro Bardelli e don Raffaele, sacerdoti della parrocchia di San Domenico di cui Jacopo faceva parte.

