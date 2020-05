“Proteggi i tuoi cuccioli dal cielo”. Mamma Viviana, 39 anni, stroncata dal tumore

Stroncata dal cancro che aveva scoperto solo 2 mesi fa. Viviana Golfetto non ce l’ha fatta. Si è dovuta arrender al mare. Viviana Golfetto, per tutti semplicemente Vicky, aveva 39. Lascia 2 bambini e una comunità, Sant’Angelo (in provincia di Venezia), stravolta dal dolore.

Era già iniziata la quarantena quando Viviana, a metà marzo, aveva scoperto per bocca dei medici di avere un grave problema cerebrale.

Lei stessa si era ripromessa di scoprire la causa di quei fastidi alla vista e all’udito. Poi la scoperta del tumore e il tentativo di sradicarlo, una lotta perseguita per amore dei figli e del marito. Viviana Golfetto era sposata da 11 anni con Paolo Stevanato, con il quale aveva avuto due figli: un maschietto di 8 anni e una bambina di 4 anni. Tutta la famiglia abitava in via Stradona, la via centrale del paese. Continua dopo la foto

























Ora in quelle strade restano le parole di cordoglio da parte di chi la conosceva bene: “Per lei i figli e la famiglia erano tutto. La sua dolcezza era tutta per loro“. Viviana Golfetto aveva infatti lavorato in una maglieria di paese, ma da qualche tempo era diventata mamma a tempo pieno. Continua dopo la foto















Ora Sant’Angelo di Sala saluta Viviana Golfetto, famosa nel paese, organizzatrice di tante iniziative. La donna si era fatta conoscere anche attraverso la sua attività parrocchiale, lei che era già nota perché appartenente a una famiglia conosciuta a Sant’Angelo. Moltissimi sono i messaggi recapitati ieri alla famiglia da parte della comunità, alcuni citano: “Proteggi i tuoi cuccioli da lassù”. Continua dopo la foto











E ancora, i ricordi dei conoscenti: “Se qualcuno le chiedeva qualcosa lei faceva l’impossibile per aiutarlo o per trovare una soluzione al suo problema”. E il suo altruismo resta vivido anche dopo la sua scomparsa. Viviano ha deciso di donare tutti gli organi possibili, espiantati dopo il decesso sotto autorizzazione dei famigliari. La data dei funerali verrà decisa oggi, e le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in privato.

Ti potrebbe interessare: Cadavere alle porte della città: è una ragazza di 20 anni. Le ipotesi della polizia