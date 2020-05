Coronavirus, preoccupa il dato dei morti: impennata nelle ultime 24 ore

Aumenta nuovamente numero quotidiano di decessi con coronavirus in Italia. Dopo giorni in cui il dato era rimasto sotto i 200, torna a salire nettamente sopra questa soglia. I dati sono stati forniti dalla Protezione Civile nel comunicato stampa delle 18. Ieri le vittime erano state 195, oggi 262, un dato che porta a 31.368 i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Solo in Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrate 111 vittime. Continua però a calare il numero delle persone attualmente positive: sono 2.017 in meno rispetto a ieri, per un totale di 76.440. Di questi con sintomi sono 11.453 (-719), i pazienti in terapia intensiva scendono a 855 (-38). In isolamento domiciliare senza sintomi, invece, si trovano ancora 64.132 persone. Nelle ultime 24 ore i guariti sono aumentati di 2.747 unità, portando il totale a 115.288.

























Un testo complesso, con oltre 250 articoli, per un valore di 55 miliardi. E' il dl Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri. "Pari a due manovre, due leggi di bilancio", ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa parlando di "un lavoro incredibile con i ministri e tutti gli staff tecnici". "C'è un paese in grande difficoltà, una comunità in grande sofferenza. La manovra per fronteggiare questa fase dell'emergenza contiene premesse affinché la ripartenza possa concretizzare già una prospettiva di ripresa economica e sociale. Ci sono persone rimaste senza lavoro e senza reddito, commercianti che rischiano di chiudere la loro attività, imprenditori che sono nell'assoluta incertezza: il vostro grido di allarme non ci è sfuggito, conosciamo questa fotografia dolorosa del paese e per questo ce l'abbiamo messa tutta facendoci carico di questa sofferenza", ha detto ancora Conte, sottolineando che "per i lavoratori le misure sono davvero molto cospicue. Si tratta di 25,6 miliardi di euro. Ci sono risorse per finanziare gli ammortizzatori sociali, ovvero cig e bonus autonomi".















Pandemie più frequenti – Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, responsabile Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia, in collegamento con Agorà su Rai3 ha spiegato che "la frequenza delle pandemie nei prossimi decenni probabilmente aumenterà proprio per questa invasione da parte dell'uomo del mondo naturale. Più l'uomo si avvicina ai luoghi selvatici, più è probabile che i virus che circolavano senza dare fastidio a nessuno in ambienti selvatici passino nell'ospite umano".









Serie “A – Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99%”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a ‘Non è un paese per giovani’ su Radio Due. “La sfida tra alcuni medici e il Comitato tecnico-scientifico non la capisco. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro”, aggiunge il numero uno dello sport italiano.

