“Non mi convince”. Silvia Romano, ora è una voce esperta a parlare

Silvia Romano, sulla conversione della cooperante liberata dopo un rapimento di 18 mesi interviene Padre Giulio Albanese. Missionario comboniano e giornalista, direttore di importanti testate come l’agenzia Misna e la rivista Popoli e Missione, ha avanzato dubbi su questo gesto.

“Nessuno può violare il foro interno di Silvia Romano, la sua anima, credo che la ragazza porti dentro ferite che ancora forse non riesce a verbalizzare – spiega a Vatican Insider. D’altro canto mi lascia perplesso il fatto che abbia deciso di abbracciare una fede nobile come quella islamica nel contesto di un’esperienza terribile con un movimento criminale, in assoluto il peggiore oggi sul mercato. Nel 99% dei casi quando i jihadisti rapiscono delle donne, queste – a prescindere se islamiche, animiste o cristiane – al momento del rilascio indossano il velo. È un copione già scritto”. Continua dopo la foto

























Poi continua: “Io, così come altri osservatori ed esperti, non siamo rimasti tanto convinti da quel sorriso mostrato all’aeroporto di Ciampino. Ho visto tante persone uscire fuori da esperienze di sequestro con le ossa rotte. Io stesso sono stato rapito nel 2002 nel nord dell’Uganda con altri due confratelli: il sequestro è durato “solo” 48 ore, ma in quel lasso di tempo siamo morti più volte, il trauma è andato via dopo anni”. Continua dopo la foto















Silvia Romano, da parte sua, è tornata a parlare sui social nelle scorse ore dopo il diluvio di polemiche che si è scatenato. Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato. A tutti gli amici e le amiche che mi sono stati vicini con il cuore in questo lungo tempo grazie grazie grazie. Grazie anche a chi non era un amico, ma un conoscente o uno sconosciuto e mi ha dedicato un pensiero”. Continua dopo la foto











Poi Silvia Romano ha conclusi: “A tutti coloro che hanno supportato i miei genitori e mia sorella in modo così speciale e inaspettato: scoprire quanto affetto gli avete dimostrato per me è stato ed è solo motivo di gioia, sono stati forti anche grazie a voi e io sono immensamente grata per questo. Non vedevo l’ora di scendere da quell’aereo perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire ancora il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito”.

Ti potrebbe interessare: “Ilary, non pensavi che ce la facevo, eh?”. Super Francesco Totti: mai visti così insieme