Sparatoria in pieno giorno, freddato nel cortile di casa: gravissimo un altro uomo

Un uomo di 40 anni è morto e un suo coetaneo è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in un condominio in via Cagliari a Campino, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, allertati poco dopo le 18, che stanno indagando sull’accaduto.

A dare l'allarme i residenti, che hanno udito gli spari e che, preoccupati, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. A Ciampino, ricevuta la telefonata d'emergenza, sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo di cui non è stata ancora resa nota l'identità, che giaceva al suolo esanime, all'interno di un appartamento, mentre il ferito era fuori. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito molto serie e necessitava di un trasporto urgente in ospedale.

























In soccorso insieme agli uomini dell'Arma è arrivata anche un'ambulanza. Per il primo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non accertarne il decesso, mentre il secondo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San'Eugenio di Roma. Da quanto di apprende le sue condizioni sarebbero gravi ed ora si trova nelle mani dei medici, che gli hanno riscontrato ferite d'arma da fuoco.















Sulla sparatoria di Ciampino indagano i carabinieri della stazione locale e del Nucleo Investigativo, che hanno svolto i rilievi scientifici. Ai militari spetterà il compito di far luce sull'accaduto, ricostruendo la dinamica dei fatti e cercando di risalire agli autori del gesto.











Il killer di Ciampino – secondo una prima ricostruzione – avrebbe fatto irruzione nell’appartamento dove si trovavano le due persone, entrambe italiane, e avrebbe aperto il fuoco. Il cadavere della vittima era all’interno della casa, mentre il ferito è stato ritrovato poco fuori dall’abitazione.

