Bimba di 3 anni scompare, trovata morta nella piscina dell’agriturismo

Tragedia a Foligno. Una bimba di 3 anni scomparsa oggi pomeriggio nella montagna di Capodacqua di Foligno è stata trovata morta. É annegata in una piscina di un agriturismo. La piccola è stata trovata morta oggi pomeriggio non lontano dalla sua abitazione, nella montagna folignate. Secondo le prime informazioni potrebbe essersi trattato di un incidente.

Sembra che la piccola fosse uscita di casa nel primo pomeriggio, pare che poco prima stesse giocando insieme ai suoi cani. Uno dei tre animali è tornato a casa da solo. Sono subito scattate le ricerche alle quali hanno preso parte carabinieri di Foligno polizia e vigili del fuoco anche con i cani molecolari. Quando è stata trovata la bambina, i soccorritori hanno provato anche a rianimarla, ma purtroppo era già tardi. Continua dopo la foto

























La zona è stata sorvolata da un elicottero dei pompieri che si è alzato in volo da Arezzo. Stando alle prime ricostruzioni, la giovanissima vittima si sarebbe dunque allontanata insieme ai suoi cani, due dei quali labrador. Poi è arrivata vicino alla piscina, dove è caduta. Non è ancora chiaro se la bimba sia scivolata e i cani abbiano tentato di salvarla o se abbia seguito i due animali che comunque non l’hanno mai abbandonata. Continua dopo la foto















Un terzo sarebbe rincasato. L’elicottero l’ha individuata e ha notato gli stessi cani, rimasti a vegliarla. Sono stati i carabinieri, coordinati dal comandante della compagnia di Foligno Alessandro Pericoli Ridolfini, a prestare i primi soccorsi e poi è arrivato anche il 118. Ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Continua dopo la foto











Foligno è piombata nel dramma. Dopo l’emergenza coronavirus, un altro terribile dolore per una comunità già provata. Non è chiaro se, sul corpo della piccola, verrà eseguita o meno l’autopsia né se il corpo sia attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ti potrebbe interessare: “Riprenditi la vita”. Silvia Romano, il messaggio del marò Salvatore Girone tocca il cuore