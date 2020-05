Fase 2, da lunedì (forse) sarà possibile incontrare anche gli amici al bar o a cena

Importanti notizie giungono per la fase 2 dell’emergenza coronavirus. In un precedente articolo vi abbiamo parlato della possibile riapertura delle regioni a partire dal primo giugno, seguendo ovviamente molti criteri stringenti per la riapertura. Le ultime news fanno riferimento invece ad un nuovo vincolo, che potrebbe essere abbattuto molto presto. Dal 18 maggio il Governo sembrerebbe intenzionato a togliere il vincolo legato agli spostamenti solo per visitare i congiunti.

Con questa decisione, si darebbe quindi il via libera anche agli amici. Così facendo gli amici potranno recarsi insieme all’interno di un bar o di un ristorante. Ci sarebbe ancora una discussione nella maggioranza governativa, infatti non ci sarebbe ancora un accordo unanime in merito. Alcuni ministri dell’esecutivo Conte, secondo quanto scritto dall’agenzia giornalistica Ansa, vorrebbero che questo vincolo restasse ancora. Nelle prossime ore sono attese ulteriori informazioni. (Continua dopo la foto)

























Per quanto riguarda gli spostamenti tra le regioni, come detto poco fa, ci sono parecchie indicazioni da seguire. Occorrerà effettuare un monitoraggio costante della curva dei contagi. Se due regioni vicine tra di loro sono a basso rischio, allora i cittadini potranno spostarsi regolarmente. Altrimenti, il Governo deciderà di bloccare questa possibilità. Maggiori notizie a riguardo sono state fornite dal governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, che ha fatto alcune interpretazioni. (Continua dopo la foto)















Dopo aver effettuato una videochiamata con il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, Toti ha compreso quanto segue: “Sulla riapertura della mobilità interregionale il ministro Boccia ci ha detto ‘prendiamoci ancora una settimana prima di cominciare una valutazione’, certamente non riaprirà il 18 maggio, forse il 25 maggio, più probabile il primo giugno”, ha dichiarato a ‘Radio24’. Ma successivamente il ministro dell’esecutivo Conte ha fatto delle precisazioni. (Continua dopo la foto)









“Dipenderà dai dati del monitoraggio delle singole regioni che a partire da giovedì vedremo ogni settimana e saranno sempre pubblici. Due regioni a basso rischio, a maggior ragione se limitrofe, sarà naturale che potranno avere mobilità interregionale. Ma se una regione è ad alto rischio e una a basso rischio ci saranno inevitabili limitazioni automatiche. Questo meccanismo non è ancora stato definito”, ha concluso Boccia a ‘Repubblica’.

Fase 2, quando sarà possibile spostarsi tra regioni. La data decisa dal governo