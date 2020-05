Coronavirus, al via i test sierologici in tutta Italia: chi può farli e come

In queste ore si stanno effettuando le prime telefonate per cominciare con i test sierologici in Italia. All’indagine prenderanno parte 150 mila persone e l’obiettivo sarà capire quante hanno sviluppato gli anticorpi specifici contro il coronavirus. In questo caso, si potrà sapere con più certezza quanta gente ha avuto il Covid-19 e fare così una stima statistica del contagio. In seguito, lo scopo sarebbe quello di allargare ulteriormente l’indagine fornendo il cosiddetto test dell’immunità.

Quest’ultimo ha avuto alcune problematiche per una questione di privacy, ma poi il Garante ha chiarito gli aspetti dubbi. Successivamente il dl è stato sbloccato grazie alla modifica sulla privacy apportata su indicazione del ministro della Salute, Roberto Speranza. Tutto quindi è già pronto. Si inizierà con un call center di 300 persone della Croce Rossa che chiamerà i soggetti individuati per sottoporli al test e che dovranno essere inseriti nel campione. (Continua dopo la foto)

























Dunque, saranno avviati i prelievi visto che sono già stati scelti i laboratori che svolgeranno questo tipo di analisi nelle regioni italiane. Al telefono le persone saranno contattate sulla base di 6 fasce. Coloro che sono ritenute maggiormente fragili faranno il test sierologico nella propria abitazione. Non ci sarà alcun costo per la gente e i risultati saranno comunicati alla persona stessa. Se il test dovesse risultare positivo, si dovrà poi procedere ad un tampone di conferma. (Continua dopo la foto)















I campioni verranno consegnati alla banca biologica dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive ‘Spallanzani’ di Roma. Il trattamento degli stessi avverrà solo per fini scientifici. Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, “i test permetteranno di scattare una fotografia dello stato di salute degli italiani esclusivamente rispetto al Covid-19. La campionatura confermerà ciò che dicono gli scienziati, cioè che l’80% della popolazione non è venuta in contatto col virus”. (Continua dopo la foto)









In sei regioni, tra cui Veneto, Lombardia e Lazio, si è partiti con altre campagne di analisi sierologiche. Il campione nazionale sarà a livello regionale, in base al sesso, all’età e all’attività economica, puntando l’attenzione su sanità e altri settori importanti. 200 i comuni coinvolti e questo favorirà la riduzione dell’errore statistico, tenuto conto che la base territoriale è larga.

Coronavirus fase 2, riaprono parrucchieri, bar e ristoranti. Ecco quando