“Il calvario è finito”. Bianca, la vittoria più bella: 22 anni, negativa dopo 75 giorni

La difficile esperienza di Bianca Dobroiu si conclude nel miglior modo. La lieta notizia viene data dalla ragazza di 22 anni, modella rumena, ma residente a Bologna ormai da molti anni insieme alla madre. Bianca è stata la ‘paziente uno’ del capoluogo emiliano. È stata ricoverata al Sant’Orsola proprio durante i primi giorni della pandemia, ma dimessa il 5 marzo, positiva al virus ma asintomatica. Dopo 75 giorni, Bianca può tirare un sospiro di sollievo.

Al Resto del Carlino, Bianca afferma: “Questi due mesi sono sembrati anni infiniti. Ma basta: oggi anche io posso dire di aver sconfitto il Coronavirus”. Tampone negativo a partire dal 18 aprile, e Bianca comunica a tutti la sua guarigione. Un percorso che continuerà a richiedere scrupolosi e assidui controlli: “Mi hanno detto che devono capire meglio la mia situazione. Sono stati due mesi di inferno”. (Continua a leggere dopo la foto).

























Per Bianca tutto ha avuto inizio dal 27 febbraio: febbre alta, tosse e dolori di diversa natura, hanno richiesto il ricovero: “Sono stata ricoverata per sei giorni, poi mi hanno dimessa perché la febbre si era abbassata senza superare più i 37-37.2. Da allora hanno continuato a farmi i tamponi, in tutto cinque finora: quattro sono risultati negativi e uno invece incerto. L’ultimo l’ho fatto il 16 aprile, il prossimo credo che sarà alla fine di questo mese”. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi le parole di Bianca che rasserenano tutti: “Sto bene, non ho più sintomi da inizio marzo. Non ce la faccio più: non vedo l’ora di poter uscire anche solo per una passeggiata”. L’esperienza di Bianca è stata davvero difficile. Lo ha spiegato durante un’intervista su Fanpage, sottolineando che la sua storia potrebbe rappresentare un “caso di studio” che oggi, fortunatamente, ha trovato nella guarigione una vittoria. (Continua a leggere dopo la foto).









“Alcuni mi hanno detto che potrei diventare un caso di studio. All’inizio pensavo che fosse una cosa che riguardava soltanto me, poi ho visto che ci sono anche altri casi di quarantene così lunghe finché non c’è il doppio tampone negativo”. Dopo 75 giorni, la 22enne afferma felice che presto tornerà a passeggiare: “Una bella passeggiata, stando sempre incollata al letto forse non ricordo neanche più come si fa”.

“Ma che cosa fai!”. Caterina Balivo, la foto con i figli scatena la polemica: il dettaglio non è passato inosservato