Valanga sulle Dolomiti, travolto e ucciso un ragazzo di 23 anni. Salvo il fratello

Una tragedia che nessuno poteva prevedere, quella accaduta nella zona della Tofana di Rozes sopra il rifugio Giussani, in Veneto a Cortina. Una valanga ha travolto e trascinato per oltre 200 metri un ragazzo di 23 anni, che perde così la vita sotto la neve. Per il fratello, di 27 anni, la sorte è stata diversa perché il maggiore dei due, fortunatamente, si è salvato. Sono prontamente sopraggiunti sul luogo gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, che hanno fatto di tutto per salvare la vita di entrambi.

Stavano praticando alpinismo i due giovani fratelli bellunesi. Si trovavano nella zone Tofana di Rozes, sopra il Rifugio Giussani, a Cortina d’Ampezzo, lungo la catena delle Dolomiti, quando al sopraggiungere di una valanga, sono stati trascinati per diversi metri e travolti dalla neve. Il fratello più giovane perde la vita. Il ragazzo stava salendo con gli sci nella zona del Pilastro. (Continua a leggere dopo la foto).

























Un testimone afferma che “nella zona vicina a quella dove è avvenuta la valanga stava facendo attività sciistica almeno un centinaio di persone”. Riguardo la dinamica del tragico incidente, al momento si apprende che il fratello più giovane era prossimo a scendere dalla Rotzes, in compagnia del fratello. Non è stato scelto un rientro classico dallo spallone, ma quello lungo un canale che avrebbe condotto dietro Punta Marietta. (Continua a leggere dopo la foto).















È stato a quel punto che la valanga, staccandosi, ha trascinato la coppia di giovani fratello per oltre 200 metri. Tra i due, il fratello maggiore, rimasto poco più in alto rispetto al ragazzo di 23 anni, si è salvato. Sul posto è sopraggiunto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con a bordo il personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Cortina. Il corpo senza vita è stato trovato a circa 2.550 metri di quota, che ha previsto l’uso di un verricello di 70 metri. (Continua a leggere dopo la foto).









Il personale di Soccorso ha fatto di tutto per salvare la vita di entrambi, ma per il più giovane sfortunatamente nulla è servito. La salma del giovane, estratta da sotto la neve, è stata trasportata a valle fino alla cella mortuaria di Cortina. La valanga che ha portato via la vita del giovane non ha rappresentato l’unico momento di panico. La tragedia è stata sfiorata anche a Marmolada, in provincia di Trento, ma in questo caso fortunatamente nessuna vita persa.

