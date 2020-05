“Il coronavirus sta scemando”. Il virologo spiega come è mutato il covid-19

Arrivano notizie positive sull’emergenza coronavirus, almeno stando a quanto dichiarato dal virologo Massimo Clementi. Le previsioni del direttore del laboratorio di virologia dell’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano riferiscono che l’epidemia “sta ormai scemando” e che potrebbe diventare non pericolosa ed “assomigliare più che altro ad un innocuo raffreddore”. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate alla trasmissione televisiva ‘Otto e Mezzo’, condotta dalla presentatrice Lilli Gruber.

L'esperto ha illustrato il suo pensiero ed ha fatto delle precisazioni. Clementi ha dunque affermato: "Il profilo clinico del virus è mutato. All'inizio dell'epidemia arrivavano 100 persone in pronto soccorso, la maggioranza delle quali bisognose della terapia intensiva, e ora non arrivano più". In questi mesi che sono trascorsi il virologo ha aggiunto che sono stati individuati alcuni fattori di rischio e sono state proposte terapie adeguate.

























"Noi conosciamo altri 6 coronavirus, e di questi, 4 ci infettano da sempre. Tutto questo per dire che questo coronavirus potrebbe nel tempo, se continua così, modificare il suo rischio clinico e adattarsi all'ospite, come stiamo studiando in questo momento". Secondo l'uomo, il Covid-19 perderebbe sempre più la sua aggressività, diventando quindi anche meno mortale. Serviranno comunque ulteriori approfondimenti per capire se si stia realmente andando in questa direzione.















L'ipotesi di Clementi è molto ottimistica, ma dovrà essere supportata da ulteriori studi. Sempre su La7, anche il direttore dell'istituto 'Mario Negri', Giuseppe Remuzzi, ha dichiarato a Corrado Formigli che il virus starebbe subendo alcune variazioni e che si potrebbe arrivare alla fase nella quale si indebolisca e diventi meno insidioso, già prima dell'arrivo del vaccino. Le sue parole sono molto chiare a riguardo; l'esperto ha manifestato grande fiducia per il futuro.









Queste le affermazioni di Remuzzi: “Probabilmente quando arriverà il vaccino non ci sarà più; io vedo questi malati che non sono più quelli di prima, non è una cosa piccola, è una cosa grande. Stiamo facendo degli studi e non troviamo più i malati per fare questi studi”, ha rivelato il direttore dell’istituto ‘Mario Negri’. I dati di oggi della Protezione Civile indicano il superamento delle 30 mila vittime in totale e la guarigione di 2.747 persone in 24 ore (99.023 in tutto).

