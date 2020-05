Bonus 1.200 euro per baby sitter e centri estivi. I nuovi aiuti del governo

Il nuovo decreto ministeriale previsto per il mese di maggio continua a muovere i suoi passi per rilanciare nel modo migliore ogni settore economico, leso dallo choc inferto dall’emergenza sanitaria. Le nuove disposizioni andranno sotto il nome di “decreto Rilancio”; un documento che prova a unire sotto un’unica voce il grido dall’allarme dei diversi ministeri a sostegno dei cittadini e dei lavoratori.

Molti aspetti sono stati confermati, altri sono ancora sottoposti ad analisi. Un esempio? Pare che il bonus per il baby sitting subirà un incremento; da 600 a 1.200 euro, da estendere anche ai centri estivi o più in generale a tutti quei servizi socio educativi territoriali, che riguardano il settore dell'infanzia. E come riportato su Repubblica, sarà previsto anche un incremento a 2.000 euro per il bonus del personale sanitario.

























Sicuramente le politiche della famiglia rappresentano il focus centrale e a tal proposito si aggira intorno ai 150 milioni di euro, il badget da distribuire tra tutti i centri estivi diurni, ma non solo. Si pensa anche ai dipendenti del settore privato, che avranno modo di continuare il lavoro agile "a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione" e purché i figli siano minori di 14 anni.















Anche il trattamento di Cassa integrazione andrà incontro a una proroga: 12 settimane e non 18 a partire dai periodi che decorrono dal 23 febbraio fino al 31 ottobre. E ancora, circa 280 milioni di euro da distribuire nel settore spettacolo; 150 milioni a favore delle startup e 80 milioni per il sostegno Smart&Start. In arrivo anche l'erogazione del bonus biciclette, senza dimenticare la riduzione del peso delle bollette elettriche per quanto riguarda i mesi che vanno da aprile a giugno, per le piccole attività produttive e commerciali.











Anche quello dei trasporti pubblici sarà un settore che prevederà alcune agevolazioni. Un esempio? Sarà previsto il rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita purché acquistato fino al 10 marzo 2020 e in corso di validità nei mesi di stop per l’emergenza. E ancora, il bonus vacanza di 500 euro per le famiglie che intenderanno viaggiare in Italia, ovvero 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona. Si rimane in attesa del documento ufficiale.

