Paola e Michele, l’amore sboccia al balcone durante il coronavirus. Cosa è successo dopo il lockdown

Come Romeo e Giulietta, nella storia nata tra Paola Agnelli, 39 anni, avvocata, e Michele D’Alpaos, 38 anni, bancario, c’è un balcone. Siamo a Verona. È il 17 marzo scorso quando durante il “rito” delle canzoni dalle finestre alle sei del pomeriggio organizzati durante l’emergenza sanitaria del coronavirus, la sorella si Paola imbraccia il suo violino e suona We are the champions dei Queen. Michele viene catturato dalla musica ma anche dalla persona che sta accanto alla musicista.

Dopo una rapida ricerca sui social trova Paola e inizia a scriverle. Grazie ai cellulari hanno iniziato a conoscersi, prima con i messaggi, poi con le videochiamate e alla fine hanno deciso di fidanzarsi. La loro storia è arrivata in televisione, dove i due hanno raccontato la storia d'amore nata in un momento terribile per l'Italia, che nel frattempo faceva la conta di malati e morti.

























I due, a dire il vero, si erano già incrociati cinque anni fa, ai banchetti di Santa Lucia in piazza Bra. Ma lì, Paola, aveva solo salutato la sorella di Michele. Non era il tempo, non era il momento. "Per una serie di motivi nessuno dei due aveva storie serie al momento", aveva raccontato Michele. "Adesso però siamo innamorati pazzi, ci chiamiamo dieci volte al giorno, usciamo sul poggiolo e ci guardiamo per ore". Per quasi due mesi si sono visti a 30 metri di distanza.















"La prima cosa che faremo quando sarà finito tutto" Andremo nel parco dietro i nostri palazzi e finalmente potremo tenerci per mano", aveva detto Paola. In un gesto di estremo romanticismo, Michele, per stupirla, aveva appeso sul tetto condominiale uno striscione con il suo nome a caratteri cubitali. Dopo la fine del lockdow, i due si sono incontrati. Lunedì alle 12 e 45 il "distanziamento fisico" tra i due è stato finalmente azzerato.











“Ci siamo abbracciati fortissimo, ci siamo detti ti amo. Tremavamo entrambi”, ha raccontato Paola a Repubblica. “Quando ci siamo finalmente trovati uno di fronte all’altra tutto il resto non esisteva più. Anche i rumori sembravano lontani, sentivo solo lui, la sua voce. Sono felicissima e non ho paura a dirlo”.

