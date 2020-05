Bonus bicicletta fino a 500 euro. Come funziona e i requisiti

Bonus fino a 500 euro per l’acquisto di una bicicletta o di un monopattino. Il Governo, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, sta cercando di incentivare i cittadini a muoversi senza motore. E anche a muoversi senza usare i mezzi pubblici che possono essere molto pericolosi per il contagio. Bicicletta e monopattino, invece, sono mezzi di trasporto che, oltre a non inquinare, permettono di muoversi in tutta sicurezza senza rischiare nulla.

Per questo il Governo ha annunciato questo bonus fino a 500 euro. Ad annunciare la misura il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che, nel corso di un'audizione alla Camera ha fatto sapere che "è allo studio e in dirittura d'arrivo il riconoscimento di un 'bonus di mobilità alternativa', per città metropolitane e aree urbane con più di 50 mila abitanti, fino ad un massimo di 500 euro per l'acquisto di biciclette e monopattini".

























Obiettivo del bonus è quello di incentivare l'acquisto di biciclette o altri mezzi di trasporto alternativi. Biciclette tradizionali ma anche biciclette con pedalata assistita, monopattini, segway e hoverboard. Ancora non è chiaro quali saranno le modalità di distribuzione del bonus, ma probabilmente verrà erogato sottoforma di rimborso dopo l'acquisto. Secondo quanto dichiarato dalla ministra il bonus sarà erogato a tutti, quindi non ci saranno vincoli di reddito.















Secondo De Micheli sia le aziende dei trasporti che l'utenza si dovranno "attenere all'osservanza di misure necessarie a garantire un regolare svolgimento di questa seconda fase, al fine di ulteriormente contenere il diffondersi del contagio". Dal 17 maggio, ha fatto sapere la ministra, partirà "la fase 2.1 per i trasporti" con "integrazioni e correttivi" ai protocolli adottati "sulla base del confronto continuo con Regioni, operatori del settore e Comuni".











Come riporta l’Ansa, il provvedimento è in fase di elaborazione col ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Ma come si richiede il bonus bicicletta? Bisogna attendere il decreto attuativo ma pare che già da fine mese si avranno ulteriori dettagli, pare però che non ci siano vincoli di reddito e che, qualora la misura fosse approvata, il bonus sarebbe riconosciuto a tutti.

Nuovo decreto coronavirus: il bonus arriva a 1000 euro