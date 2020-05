Antonio è morto, si è impiccato nella sua fabbrica: era in crisi per il lockdown

Immane tragedia a Napoli. Gesto di disperazione da parte di un imprenditore di 68 anni che ha deciso di togliersi la vita. L’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown gli avevano causato un enorme dolore. Antonio Nagaro, questo il nome dell’uomo, ha voluto lasciare una lettera di addio per spiegare tutte le ragioni del suicidio. Secondo quanto appreso, a tormentarlo erano sia motivi di natura familiare che economica, legata dunque alla pandemia da Covid-19.

Il 68enne l’ha fatta finita all’interno della sua fabbrica a Barra. A lanciare per primo l’allarme è stato un suo parente. Successivamente la moglie ha confermato alle forze dell’ordine che il coniuge era angosciato dalla sorte della sua azienda. Trapelano anche alcuni dettagli sul modo in cui si è ucciso. Nagaro si sarebbe impiccato nella sua piccola impresa, situata in via Murelle e che si occupa di manifatture in legno e ferramenta. Lo hanno trovato appeso ad una fune. (Continua dopo la foto)

























I due mesi di chiusura dell’azienda e le conseguenti difficoltà economiche lo avrebbero spinto a prendere questa drammatica decisione. Tante infatti erano le spese che si erano accumulate nel tempo. Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’incontro con Rete Imprese Italia, ha voluto commentare l’accaduto: “Una notizia dolorosa, non conosciamo ancora i dettagli. Siamo vicini alla famiglia”. Commovente anche il ricordo di amici e familiari. (Continua dopo la foto)















I sanitari del 118, nonostante siano arrivati tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’imprenditore. Tanta rabbia e dolore sono stati espressi dagli amici e dai conoscenti, che hanno scritto alcuni post sui social. Luigi su Facebook ha riportato: “La tua semplicità, la tua allegria, la tua eleganza, la tua lealtà, il tuo affetto, la tua amicizia, la tua simpatia, la tua generosità, il tuo sorriso…troppe cose belle avevi perché io ti possa mai dimenticare”. (Continua dopo la foto)











Dario ha commentato: “Un grande Antonio, uno degli ultimi signori veri. Questa notizia dà un dolore a chiunque l’abbia anche solo conosciuto, perché anche in un piccolo scambio di parole ti restava impresso”. Antonella è infuriata: “State portando alla disperazione un popolo. Ciao Tonino”. E Maria: “Era una persona meravigliosa fiera che nella mia casa posso toccare ciò che lui fece con amore. Un altro angelo in cielo”.

